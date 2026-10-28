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Mundo
28 de octubre de 2026 - 12:00

Israel mata a cuatro palestinos en Gaza un día después de sus elecciones

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Gaza, 28 oct (EFE).- El Ejército israelí mató este miércoles a cuatro palestinos en la Franja de Gaza, un día después de la celebración de sus elecciones parlamentarias, que no han detenido los ataques contra el enclave palestino.

Por EFE
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El palestino Mohamed Alyan al Bayouk, de 33 años, murió en un ataque aéreo, que también causo seis heridos, contra el barrio de Bayuk, en la sureña ciudad de Jan Yunis, confirmó una fuente médica del Hospital Naser a EFE.

En otro bombardeo israelí contra Al Mawasi (Rafah, sur), otros tres palestinos murieron y siete más resultaron heridos, tres de ellos en estado crítico, indicó la misma fuente médica.

En ese ataque, drones israelíes atacaron un puesto de control policial del Ministerio de Economía gazatí, encargado de organizar el movimiento de camiones que ingresan a la Franja desde el lado israelí.

Pese al alto el fuego, presuntamente en vigor desde el 10 de octubre de 2025, más de 1.500 palestinos han muerto por ataques y fuego israelí en el enclave, y al menos 1,8 millones de personas siguen desplazadas de sus casas, la mayoría en tiendas de campaña cerca del mar Mediterráneo donde afrontarán su cuarto invierno.

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a más de 74.500 gazatíes, según datos del Ministerio de Sanidad local, la mayoría civiles y entre ellos, a más de 20.000 menores de edad.

Además, la mayor parte de Gaza ha sido arrasada, con hospitales funcionando aún hoy de forma parcial, con electricidad producida por generadores y niños dando clases en tiendas de campaña.

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