Izquierda francesa alerta de actos de ultraderecha en París tras el atentado racista

"La extrema derecha no debe tener en París un terreno para desarrollar su proyecto racista", expresó en redes sociales el alcalde de la capital francesa, que anunció haber recurrido al prefecto de Policía para pedirle que examine los riesgos asociados a los tres actos previstos y adopte las medidas necesarias, incluida su prohibición si se cumplen las condiciones legales.

Los senadores comunistas Ian Brossat y Pierre Ouzoulias también se dirigieron al prefecto para pedir que intervenga, mientras que La Francia Insumisa denunció, por su parte, que los actos se celebren pocos días después de la muerte de un joven de 26 años en el ataque racista de Trappes (afueras de París) y reprochó a las autoridades que permita su organización.

Entre las convocatorias figura una sesión de firmas prevista para el viernes en una librería de París con el activista austríaco Martin Sellner, vinculado al movimiento identitario radical, que presentará un libro titulado 'Rémigration'.

Un tema que figura como título de un coloquio al día siguiente en la localidad de Plessis-Robinson, a las afueras de París, para debatir sobre un término empleado por sectores de la extrema derecha para defender la expulsión a gran escala de extranjeros.

El domingo está prevista también una manifestación convocada por el colectivo Objectif Remigration (Objetivo Reemigración), que, según La Francia Insumisa, agrupa a antiguos miembros de Génération Identitaire, un movimiento francés de extrema derecha contrario a la inmigración, y a integrantes del Comité del 9 de Mayo (C9M), una organización vinculada a círculos neonazis que organiza actos anuales en memoria de figuras del nazismo.

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Según LFI, el encuentro contará con la participación de Éric Zemmour, candidato a las presidenciales francesas en 2022 y conocido por sus posiciones contrarias a la inmigración, y Alice Cordier, activista feminista vinculada a la derecha radical.

También con representantes de Alternativa para Alemania (AfD), partido alemán de derecha nacionalista, del Vlaams Belang, formación nacionalista de la región belga de Flandes, y de Restore Britain, un movimiento británico de la misma línea.

El encuentro está organizado por Jean-Yves Le Gallou, antiguo cargo electo del Frente Nacional, antecesor de la actual Agrupación Nacional de Marine Le Pen.