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Mundo
28 de octubre de 2026 - 07:40

Japón y Alemania acuerdan desarrollar armamento y cooperar en IA tras reunión de líderes

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Tokio, 28 oct (EFE).- Japón y Alemania acordaron este miércoles desarrollar armamento conjunto y colaborar en el campo de la inteligencia artificial (IA), tras un encuentro en Tokio entre la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el canciller alemán, Friedrich Merz, de visita en la región.

Por EFE
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En declaraciones a los medios tras la cumbre, Merz dijo que ambos países explorarán "la posibilidad de colaborar en la fabricación de aviones de combate", entre otras iniciativas.

También destacó la participación de soldados alemanes en unas maniobras militares con Japón.

"Nuestras acciones no tienen, en absoluto, un carácter agresivo. Envían la señal de que Japón y Alemania defienden conjuntamente la seguridad y la prosperidad, tanto en Europa como en el Indopacífico", aseguró el mandatario alemán.

Takaichi destacó, por su parte, el compromiso de Alemania con la región del Indopacífico y dijo que ambos gobiernos impulsarán la colaboración entre las industrias de defensa de sus respectivos países.

Durante el mandato de la conservadora, Tokio ha decidido impulsar la cooperación en defensa con sus aliados y permitir la exportación de armamento letal a otros países, en medio de lo que considera un entorno de seguridad cada vez más complejo ante el auge militar de China.

Además de sus compromisos en seguridad, ambos líderes acordaron establecer un diálogo de alto nivel sobre IA y fomentar la colaboración entre los sectores públicos y privados de los dos países.

"Japón y Alemania abogan conjuntamente por un desarrollo de la IA centrado en el ser humano y basado en cuestiones relativas a su uso y regulación", destacó Merz.

El alemán llegó este miércoles a Tokio tras visitar Singapur, y este jueves partirá a la vecina Corea del Sur, donde tiene previsto reunirse con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

Su gira coincide con el viaje del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, a China, donde visitó las instalaciones de Volkswagen en la ciudad china de Hefei y probó un vehículo eléctrico desarrollado junto a socios locales.

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