Jefe de derechos humanos de ONU pide al próximo gobierno de Israel que "cambie de rumbo"

"Israel tiene obligaciones en virtud del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y debe respetarlas. Espero que el próximo Gobierno haga precisamente eso y cambie de rumbo de forma radical", aseguró Türk en una rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

El alto comisionado fue preguntado por sus peticiones al Ejecutivo que resulte elegido de las elecciones parlamentarias celebradas en Israel este martes, las primeras desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior respuesta del Gobierno de Benajamín Netanyahu, que suma más de 70.000 muertos.

Según el escrutinio de más del 80 % de los votos realizado por la Comisión Electoral y los cálculos de los principales medios nacionales, el bloque liderado por Netanyahu se sitúa en 53 diputados, mientras los partidos árabes suman hasta 19.

La coalición opositora israelí, encabezada por Gadi Eisenkot, se coloca ahora con 48 diputados. Todos por debajo de los 61 votos necesarios para formar gobierno.

Sea el bloque que sea, Türk pidió que "no continúe con la actual tendencia belicista" con la que, a su juicio, "creen estar por encima del derecho internacional".

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El alto comisionado defendió que la ONU siga "vigilando, documentando e informando" lo que ocurre en Gaza y en Cisjordania, al igual que en el Líbano, en Siria y en otros lugares.

Türk defendió que también están vigilando lo que hace Hamás y las autoridades palestinas en materia de derechos humanos y aseguró que están "muy preocupados", en alusión a las informaciones sobre ejecuciones de palestinos, que describió como posibles ejecuciones extrajudiciales.