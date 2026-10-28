Jio, el gigante digital de Ambani, debuta en bolsa tras la mayor opv de la India

En la Bolsa de Bombay (BSE), el valor de los títulos de la compañía se situaba en 1.358 rupias (unos 14,4 dólares) a las 10:04 hora local (04:34 GMT), lo que representa un repunte de 239 rupias (+21,36 %) respecto al precio máximo de emisión fijado durante la oferta (1.119 rupias). La tendencia alcista era idéntica en la Bolsa Nacional de la India (NSE).

Jio Platforms lanzó la semana pasada la mayor opv en la historia de la bolsa india, una operación que le permitió recaudar directamente unos 3.200 millones de dólares (302.130 millones de rupias) y durante la cual el precio de las acciones se situó entre las 1.065 y 1.119 rupias (entre 11,3 y 11,9 dólares) por unidad.

La operación superó el reciente récord de recaudación establecido por Hyundai Motor India en moneda local y generó un inmenso interés en el mercado. El tramo de suscripción inicial quedó cubierto en menos de dos horas tras su apertura, impulsado por gigantes institucionales como BlackRock, Fidelity y la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi.

Jio Platforms destinará la mayor parte de los fondos recaudados (unos 275.000 millones de rupias) a amortizar la deuda de su filial operativa, Reliance Jio Infocomm, el gigante de las telecomunicaciones indio que a finales del pasado junio superaba los 533 millones de abonados.