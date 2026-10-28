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Mundo
28 de octubre de 2026 - 13:55

Kremlin insiste que reunión con Putin y Zelenski es posible solo tras "trabajo minucioso"

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Moscú, 28 oct (EFE).- La reunión entre los presidentes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, Vladímir Putin, Volodímir Zelenski y Donald Trump, respectivamente, es posible, pero debe ir precedida por un trabajo "minucioso y prolongado", afirmó hoy el Kremlin.

Por EFE
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"Como dijimos hace tiempo, (esa reunión) debe ir precedida de un trabajo minucioso y prolongado", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en declaraciones al medio Life.

Estas palabras siguen a un comentario de Trump sobre la posibilidad de organizar "muy pronto" un encuentro con los mandatarios de Rusia y Ucrania.

Según el Kremlin, el concepto "muy pronto" es algo "flexible".

A la vez, Peskov se congratuló de que Zelenski aludiera recientemente al tema de las garantías de seguridad para Rusia.

"Es un enfoque correcto. Las garantías de seguridad pueden y deben ser mutuas", dijo el portavoz del Kremlin al medio Izvestia.

La víspera, el líder ruso comunicó en conversación telefónica a los dirigentes de Finlandia y Noruega que sólo se reunirá en un tercer país con su par ucraniano para firmar la paz.

"Cuando se preparen ciertos documentos en el marco de un acuerdo (de paz) duradero, entonces los líderes de ambos países podrán reunirse", explicó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

En dicho encuentro Putin y Zelenski se verían las caras no para negociar, sino para firmar documentos que potencialmente pongan fin a la guerra.

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