Kuwait convoca a embajador de Irán tras criticar la condena de muerte a un ciudadano iraní

El Ministerio de Exteriores kuwaití indicó en un comunicado que "entregó una nota de protesta en relación con una declaración emitida" este miércoles por la Embajada de Irán en Kuwait, que tildó de "una injerencia flagrante en los asuntos internos" del país del golfo Pérsico, que "vulneran su soberanía y la independencia de su poder judicial".

"Supone una clara violación de las leyes y normas internacionales", aseguró Exteriores, insistiendo en "el firme rechazo y la enérgica condena ante cualquier injerencia en las resoluciones judiciales dictadas por sus tribunales nacionales".

La protesta kuwaití llega después de que la Embajada iraní publicara este miércoles en su cuenta de X un mensaje en el que rechazaba "categóricamente la acusación formulada por el Gobierno kuwaití sobre la presunta implicación de un ciudadano iraní en un complot para asesinar a determinadas personas, o en cualquier otro acto que comprometa la seguridad nacional de Kuwait".

Asimismo, la Embajada señaló que "el individuo en cuestión no ha estado presente en Kuwait en ningún momento durante los últimos diez años".

El individuo al que se refiere la misión diplomática es Abdulreza Haidar Dehqani, que fue condenado a muerte, junto a otras dos personas, ​​por colaborar con Irán y el grupo chií libanés Hizbulá y planear el asesinato de altos funcionarios, entre ellos el primer viceprimer ministro y ministro del Interior, Fahad al Yousef, informaron medios kuwaitíes citando un fallo del juzgado.

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No obstante, el veredicto no es definitivo, ya que será revisado por el tribunal de apelaciones, que emitirá la sentencia final.

La Embajada iraní expresó "su profundo pesar por el persistente enfoque negativo hacia Irán -manifestado, entre otras cosas, mediante narrativas reiteradas, infundadas y desgastadas sobre una supuesta injerencia iraní en los asuntos de Kuwait".

Aseguró que lanzar tales "acusaciones falsas contra ciudadanos iraníes contraviene el principio de buena vecindad y viola el derecho internacional", y pidió prudencia "para evitar una mayor escalada del conflicto impuesto a la región en su conjunto".

Mientras, el Ministerio de Exteriores kuwaití subrayó "la necesidad de que la parte iraní se atenga a las disposiciones del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas -en particular, a los principios de buena vecindad y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados-, así como a lo estipulado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961".