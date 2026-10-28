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Mundo
28 de octubre de 2026 - 18:00

La Bolsa de São Paulo encadena otra jornada de caídas y cede un 2,68 %

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São Paulo, 28 oct (EFE).- La Bolsa de São Paulo encadenó este miércoles una nueva jornada de caídas y cedió un 2,68 %, arrastrada por sus principales valores y por la cautela de los operadores ante la incertidumbre en torno al rumbo del cuarto mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por EFE
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El índice de referencia del parqué, el Ibovespa, cerró en los 171.006 puntos básicos una sesión teñida de rojo, en la que ya sobre el inicio comenzó a sufrir una caída abrupta y constante que se mantuvo durante toda la jornada, sin lograr recuperar terreno.

En los primeros tres días de la semana, el Ibovespa acumula una pérdida de poco más de 34.000 unidades respecto al viernes, la última sesión antes de las elecciones del domingo.

En el mercado de divisas, el real brasileño cerró con una apreciación del 0,19 %, la segunda consecutiva, frente al billete verde, tras la abrupta depreciación del 8 % que sufrió el lunes.

El dólar acabó la jornada cotizado a 5,34 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El mercado financiero brasileño operó este miércoles con cautela, condicionado por la incertidumbre en torno a la reacción del mandatario estadounidense Donald Trump a los comicios presidenciales del domingo.

El republicano accedió a conceder visados al candidato derrotado Flávio Bolsonaro y a su familia, quienes desembarcaron este miércoles en Miami.

Entre los operadores también domina el pesimismo ante la posibilidad de que el cuarto mandato de Lula, que iniciará el próximo 5 de enero de 2027 y del que aún se desconoce los integrantes, no consiga implementar el ajuste fiscal necesario tras una campaña marcada por costosas promesas electorales.

Brasil arrastra un déficit fiscal nominal acumulado en doce meses hasta septiembre equivalente al 9,48 % del PIB, mientras que la deuda pública se situó el mes pasado en el 82,9 %, tras trepar once puntos porcentuales a lo largo del actual mandato del líder progresista.

Con todo, los gigantes del sector bancario prolongaron sus pérdidas, con Bradesco (-6,68 %) a la cabeza, seguido por Santander Brasil (-6,26 %), Itaú Unibanco (-3,33 %) y Banco do Brasil (-3,16 %).

Las acciones de la minera Vale se devaluaron un 2,57 % respecto a la jornada anterior, mientras que los títulos de la petrolera estatal Petrobras vivieron una sesión volátil, llegando a alcanzar ganancias por momentos, aunque luego acabaron con una caída del 0,53 %.

Sin embargo, las mayores pérdidas del día fueron para el grupo minorista brasileño especializado en muebles y artículos para el hogar Toky (-43,38 %) y la empresa textil RenauxView (-42,29 %).

El volumen negociado en la jornada superó los 76.400 millones de reales (unos 14.200 millones de dólares), en más de 7,5 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.

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