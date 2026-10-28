La coalición militar liderada por Riad anuncia el derribo de un misil lanzado contra Taif

El portavoz militar de la alianza, Turki al Maliki, dijo en su cuenta de X que las defensas aéreas "interceptaron y destruyeron" un misil balístico "lanzado por la milicia terrorista hutí" hacia Taif, situada unos 90 kilómetros al este de la ciudad sagrada de La Meca.

Los hechos se enmarcan en la escalada militar más amplia entre Arabia Saudí y los hutíes, un movimiento insurgente aliado de Irán que controla desde 2014 la capital de Yemen (Saná) y amplias zonas del norte y oeste del país, donde Riad interviene militarmente desde 2015 al frente de una coalición en apoyo del Gobierno internacionalmente reconocido.

En plena intensificación de los ataques de los hutíes contra la capital de Arabia Saudí, la Defensa Civil del reino árabe informó el martes de la caída de restos tras la interceptación de misiles balísticos que causaron daños materiales en Riad.

La coalición capitaneada por Arabia Saudí anunció previamente la destrucción de dos misiles balísticos dirigidos hacia Riad.

Antes, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, había afirmado que las fuerzas rebeldes alcanzaron con un misil balístico la refinería de Ras Tanura, una de las principales instalaciones de la petrolera estatal saudí Aramco en la provincia Oriental.

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Sarea aseguró más tarde que una ofensiva con misil balístico contra el Ministerio de Defensa en Riad "logró un impacto directo", y que la milicia atacó dos aviones de transporte militar con misiles balísticos en el suroeste saudí, uno en el aeropuerto de Najrán y otro en la base aérea Rey Jalid, en Jamis Mushait.

También atacaron con un dron el Aeropuerto Internacional de Abha, lo que "provocó la interrupción del tráfico aéreo" en el aeródromo, indicó el portavoz.