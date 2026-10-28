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Mundo
28 de octubre de 2026 - 16:15

La Fed reducirá el número de reuniones sobre tipos de interés a partir de 2027

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Washington, 28 oct (EFE).- El presidente de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, Kevin Warsh, anunció este miércoles que el organismo modificará su agenda en materia de política monetaria y que en 2027 reducirá de ocho a siete el número de reuniones anuales en las que se adoptarán decisiones sobre los tipos de interés.

Por EFE
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Aseguró también que a partir de 2028 se prevé que sean solo seis las juntas en las que se determine el precio del dinero.

Warsh dijo que este cambio en el régimen de juntas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) parte de la necesidad de que sus miembros cuenten con más tiempo para debatir sobre decisiones en materia de tasas.

"Consideramos que ocho reuniones al año constituyen el número adecuado para el FOMC. Sin embargo, en 2027, una de las reuniones se centrará exclusivamente en la estrategia general de política monetaria, sin que esté prevista una votación sobre el tipo de interés de los fondos federales ni la emisión de un comunicado de política monetaria", explicó el economista en rueda de prensa.

"Asimismo, preveo que en 2028 contaremos con dos reuniones dedicadas al debate sobre la estrategia y seis destinadas a la fijación de la política monetaria", añadió el presidente de la Fed, organismo que ha mantenido un calendario de ocho reuniones al año desde 1981.

Warsh puntualizó que "para acertar en la política monetaria, es necesario evaluar la evolución a corto plazo a intervalos oportunos, regulares y basados ​​en información exhaustiva", y que, a su vez, es necesario disponer de tiempo para deliberar y poner ideas en común.

"Resulta igualmente importante que, como grupo caracterizado por su diversidad intelectual, reservemos tiempo y espacio para deliberaciones estratégicas, para replantearnos cuestiones fundamentales, adoptar una perspectiva a más largo plazo y, como suelo decir, centrarnos en lo que precede al punto decimal", explicó.

Warsh, que llegó a la presidencia de la Fed el pasado mayo, consideró que redibujar el calendario y el orden del día de las reuniones "trasciende el mero trámite administrativo".

"Se trata de una decisión institucional que influye en la naturaleza y la calidad de nuestras deliberaciones y, en última instancia, en el acierto de nuestras decisiones", añadió durante la comparecencia que ofreció al término de la reunión de dos días del organismo, en la que el FOMC dejó sin cambios los tipos, que actualmente se sitúan en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %.

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