La jefa provisional del ente electoral mexicano asume y ofrece indagar la corrupción

"Ninguna autoridad competente debe encontrar obstáculos en el Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus atribuciones", aseveró Cruz García en su primer discurso tras asumir funciones.

La funcionaria afirmó que las áreas del organismo deberán entregar la documentación requerida y ofreció plena colaboración al órgano interno de control y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

También aseguró que los preparativos de las elecciones de 2027 continuarán "sin interrupciones".

Por último, Cruz García informó que el nombramiento provisional será notificado a la Cámara de Diputados, a la que le corresponde definir quien ocupará la presidencia del INE por el resto del periodo de Taddei, previsto hasta abril de 2032.

Momentos antes, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó la designación de Cruz García con diez votos a favor, el total de las consejeros que integran el organismo.

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Además, las consejerías informaron de la renuncia de tres responsables de áreas técnicas y administrativas del instituto y acordaron revisar los cargos directivos, además de colaborar con las investigaciones.

Durante la sesión, varios consejeros advirtieron de una "crisis" de credibilidad en el INE y pidieron esclarecer las presuntas irregularidades administrativas que rodearon la salida de Taddei.

Entre los funcionarios, el consejero Uuc-kib Espadas calificó la situación como una crisis "extremadamente grave y sin precedentes".

La ratificación de la decisión de los consejeros del INE llega luego de que el lunes la Cámara de Diputados recibiera la renuncia de Taddei y con ello se puso en marcha el proceso legislativo para designar al próximo titular del organismo.

La renuncia de Taddei se produjo después de que el periódico mexicano Reforma publicara informaciones sobre presuntos conflictos de interés y una red de proveedores del INE que habrían simulado competencia en licitaciones y participado en operaciones de triangulación de recursos.

La ASF anunció el viernes pasado una investigación sobre posibles irregularidades en las contrataciones del organismo electoral, mientras Taddei defendió que los señalamientos deben esclarecerse mediante las vías institucionales.

México se encuentra en pleno proceso electoral 2026-2027, en el que se renovarán la Cámara de Diputados, diecisiete gubernaturas y otros cargos públicos.