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Mundo
28 de octubre de 2026 - 15:20

La justicia noruega prohíbe a Meta implantar una cláusula de recopilación de contenidos

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Copenhague, 28 oct (EFE).- Un juzgado de primera instancia de Oslo adoptó este miércoles una medida cautelar contra el gigante tecnológico estadounidense Meta que le impide implementar un cambio en las condiciones comerciales para rastrear y recopilar contenidos periodísticos de sitios web de los medios de comunicación.

Por EFE
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La medida estará vigente hasta que la justicia haya determinado si los cambios que pretende introducir la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp son legales, consta en el fallo, que responde a una demanda presentada por los principales medios noruegos.

Los demandantes creen que el cambio en las condiciones comerciales, que Meta pretende introducir a partir del 20 de noviembre, le daría derecho a rastrear cualquier artículo, foto y vídeo publicado por ellos, incluidos los que están protegidos por muros de pago.

El fallo, que condena a Meta a pagar las costas de 1,2 millones de coronas noruegas (unos 115.000 euros), destaca que los medios de comunicación se arriesgan a perder el control sobre su contenido editorial y se ven colocados en una situación de "coacción".

"Estamos muy satisfechos con el fallo. Es muy importante para los medios noruegos", señaló en un comunicado la presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Medios, Lene Eltvik Vindfeld.

La Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA por sus siglas en inglés) envió la semana pasada una carta a Meta en la que le pedía que suspendiese antes del 30 de octubre esa cláusula, instando a la compañía a un diálogo con el sector y a negociar "un marco justo para el uso de contenidos periodísticos".

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