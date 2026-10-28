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Mundo
28 de octubre de 2026 - 14:35

La ONU desplegó seguridad adicional para evitar que el choque EEUU-Cuba se descontrolara

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Naciones Unidas, 28 oct (EFE).- El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, explicó este miércoles que la organización desplegó miembros de seguridad adicionales para evitar que el enfrentamiento entre las delegaciones de Estados Unidos y Cuba se descontrolara.

Por EFE
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"Nuestros compañeros de seguridad se desplegaron en mayor número de lo habitual. Y creo que hicieron un gran trabajo al garantizar que la situación no se descontrolara", declaró Dujarric en su rueda de prensa diaria.

El portavoz de António Guterres se refirió así al enfrentamiento a gritos protagonizado por el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez Padilla, este martes en la Asamblea General.

Durante la intervención del estadounidense, Rodríguez se levantó de su asiento y se dirigió a la tribuna, en la que se encontraba Waltz, para acusarle a gritos de mentir y faltar al honor de su país.

El presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, amenazó con suspender la sesión e interrumpió el turno del embajador estadounidense en tres ocasiones para que el canciller cubano pronunciara sus reproches, como permite el reglamento de la cámara.

"Esperamos que todas las delegaciones respeten el decoro de la sala de la Asamblea General y respeten el reglamento de la Asamblea General", añadió Dujarric.

En la sesión de hoy, antes de la votación, Waltz acusó a la delegación de Cuba de "agredir a un diplomático de Estados Unidos".

"Esa conducta vulnera el acuerdo del país anfitrión, y ese supuesto diplomático hoy será devuelto a La Habana. Es inaceptable", apuntó el estadounidense antes de advertir "consecuencias" si algún miembro de la delegación cubana "llega a tocar" a un diplomático de EE.UU.

Dujarric, sin embargo, afirmó haber escuchado la intervención de Waltz pero aseguró que no dispone de información de primera mano que pueda confirmar la supuesta expulsión.

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