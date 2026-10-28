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Mundo
28 de octubre de 2026 - 12:30

La oposición argentina pide al Gobierno de Milei explicaciones por la fuga de Bolsonaro

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Buenos Aires, 28 oct (EFE).- La oposición argentina reclamó este miércoles explicaciones al Gobierno del presidente Javier Milei por el ingreso del senador brasileño Flávio Bolsonaro a territorio argentino en su huida hacia Estados Unidos en un avión privado, en medio de la restricción judicial que le impedía abandonar su país.

Por EFE
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El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro anunció que pedirá al canciller, Pablo Quirno, y a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, que expliquen en el Congreso la participación de los organismos estatales en el traslado del legislador brasileño y su familia en la provincia de Misiones, fronteriza con Brasil.

"Tienen que dar la cara y rendir explicaciones ante el Congreso", escribió Ferraro en la red social X.

El legislador afirmó que hubo coordinación y complicidad en la salida de Bolsonaro y habló de una posible asistencia operativa de la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Además, cuestionó que el Gobierno argentino no haya reconocido institucionalmente el resultado electoral en Brasil, país al que definió como socio estratégico de Argentina e integrante del Mercosur, tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro, quien ha abandonado de manera clandestina su país dos días después de esos comicios.

También el diputado Pablo Juliano, de la Unión Cívica Radical, presentó este miércoles un proyecto para interpelar a Quirno y solicitó información sobre las circunstancias del ingreso y la partida de Bolsonaro, las comunicaciones diplomáticas y la eventual intervención de funcionarios nacionales.

La iniciativa busca esclarecer quién contrató y financió el vuelo privado en el que huyó Bolsonaro y su familia desde Argentina.

Juliano también pidió aclaraciones sobre la supuesta presencia en Misiones de Santiago Caputo, un cercano asesor de Milei, durante el despegue de la aeronave.

Por su parte, el diputado peronista Agustín Rossi, quien ocupó el Ministerio de Defensa y otros altos cargos en gobiernos peronistas, impulsará la interpelación del actual jefe de Gabinete, Diego Santilli.

"Los hechos están a la vista. Las explicaciones, no", afirmó, y advirtió que "la Argentina no puede ser la ruta de escape de nadie", dijo Rossi.

En la misma línea, el socialista Esteban Paulón acusó al Gobierno de haber facilitado la salida del senador, mientras que la diputada de izquierda Myriam Bregman exigió explicaciones urgentes.

Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron a Argentina el martes por la noche por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, y abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly S.A. con destino declarado a Guayaquil, Ecuador.

Bolsonaro llegó este miércoles a Estados Unidos, donde será acogido por el Gobierno del presidente Donald Trump, a través del Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade.

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