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Mundo
28 de octubre de 2026 - 17:25

La picardía mexicana impulsa una liga de 'freestyle' con millones de visualizaciones

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Ciudad de México, 28 oct (EFE).- La picardía mexicana, el talento local y la presencia de figuras internacionales marcaron el arranque de la nueva temporada de FMS México, una liga de batallas de rap improvisado que reunió en la periferia de Ciudad de México a algunos de los principales exponentes del 'freestyle' en español.

Por EFE
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Un repleto Centro Cívico de Ecatepec abrió la sexta temporada del certamen en el país, consolidando un proyecto que nació en España en 2017 de la mano de Urban Roosters y que desembarcó en tierras mexicanas en 2019 hasta convertir a esta liga en el motor absoluto de visualizaciones en redes sociales.

El dominio digital de FMS México a lo largo de la temporada de 2026 quedó refrendado por las métricas de la empresa organizadora Urban Roosters, que situaron a la liga mexicana con 2.069 millones de impactos en redes sociales.

Dicha cifra pulverizó los registros del resto de sedes del circuito internacional: Argentina acumuló 380 millones, Colombia alcanzó los 330 millones y España completó el cuadro con 311 millones.

La cita cobró además un fuerte peso simbólico al celebrarse en Ecatepec, uno de los municipios del Estado de México afectados por la violencia y la marginación, tradicionalmente marcado por la crónica roja y que esta vez congregó a jóvenes en torno a la cultura urbana y la creatividad de barrio.

El tono de la bautizada informalmente como la 'liga del sexo', apodo surgido tras la viralización en Tik Tok de batallas dominadas por el doble sentido, la picardía mexicana y rimas de humor explícito, volvió a dinamizar el formato tras cerrar el ciclo anterior por encima de ligas históricas como la española o la argentina.

"Yo creo en la picardía, yo siento que aquí en México no le tememos a 'la funa' (exhibición pública)", explicó a EFE el freestyler Damián Klk, quien valoró los aspectos que hacen única a la liga mexicana.

El estreno disipó además las dudas sobre el impacto de la marcha del 'freestyler' mexicano Aczino, considerado el máximo exponente histórico de la disciplina, gracias al cartel encabezado por el debut del madrileño Chuty.

"Honestamente por el estilo de los MCs, siento que no se contuvieron y sí, se soltaron, y eso le dio un gran impulso a la liga. Más que a las otras que siguieron mucho el formato y está en un punto, lo dejó fluir", valoró en la grada Iván Gutiérrez, aficionado de 26 años.

Uno de los momentos más esperados de la tarde llegó con la presentación de Azuky, la rapera de 19 años originaria del propio municipio de Ecatepec, quien ha ganado presencia en el circuito con un estilo directo y agresivo.

Desde horas antes del inicio, el recinto se llenó de pancartas, camisetas serigrafiadas con su rostro y coros unánimes que convirtieron el recinto en un fortín para respaldar a la rapera local frente al multicampeón español Chuty, en la batalla más esperada de la jornada.

"Creo que Azuky aguantó la responsabilidad de hacer esta liga más entretenida" afirmó Damián, quien coincidió con la mayoría de asistentes en que la freestyler es una de las grandes contendientes al título.

Pese al apoyo de la grada a favor de la anfitriona, la regularidad técnica de Chuty le valió el veredicto de los jueces para llevarse la victoria en un enfrentamiento que dejó patente el respaldo de los aficionados a Azuky.

Con este arranque, FMS México abrió una temporada en la que la picardía, el arraigo barrial de periferias como Ecatepec y el choque entre figuras internacionales y talento local volvieron a marcar el pulso de las batallas de rap improvisado.

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