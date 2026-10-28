La Policía detiene al líder de la oposición de Guyana por segunda vez este mes

Esta reciente detención está vinculada a la presunta obtención de grabaciones de cámaras de seguridad (CCTV) relacionadas con el mencionado incidente, ocurrido el pasado 12 de octubre, y al supuesto soborno a un policía.

Esa noche, Mohamed y otros dos hombres pasaron en un vehículo frente a la residencia del superintendente superior de la Policía, Prem Narine, quien escuchó disparos.

El fiscal general, Anil Nandlall, aseguró que el líder de la oposición podría enfrentar nuevos cargos penales por soborno, obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas.

Durante una conferencia de prensa el pasado lunes, Mohamed presentó más de 20 minutos de imágenes de CCTV que, al parecer, provienen del centro de mando estatal.

En el video se observa un vehículo -en el que supuestamente viajaba Mohamed- pasando frente a la residencia del superintendente superior de la Policía, Prem Narine, y dirigiéndose hacia una carretera.

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También, se aprecian en las imágenes disparos efectuados contra el vehículo, así como la detención de Mohamed, quien sostiene que Narine intentó acabar con su vida.

La Policía de Guyana informó hace dos días de la detención de Ryan Greene, un agente, y de su madre. Hasta hoy, ambos permanecían bajo custodia policial sin que se hayan formulado cargos en su contra.

El agente Greene admitió haber descargado "discretamente" las imágenes de vigilancia siguiendo instrucciones de Mohamed, por lo que habría recibido 800.000 dólares guyaneses (3.800 dólares estadounidenses).

Según el comunicado policial, el agente habría gastado parte del dinero y entregado el resto a su madre.

Antes de la detención de Greene, el Gobierno había desestimado las imágenes presentadas por Mohamed, calificándolas de manipuladas.

"El líder de la oposición ha presentado a la nación un video de mala calidad, mal iluminado y manipulado mediante inteligencia artificial, en un intento por justificar su presencia frente a la vivienda de un testigo clave", dijo el ministro de Asuntos Públicos, Kwame McCoy.

Ante el tribunal, el líder opositor argumentó que estaba investigando "el abuso" de recursos estatales por parte de Narine, jefe de la División Especial de Inteligencia de la Policía, quien es testigo en el proceso de extradición a Estados Unidos que se sigue contra Mohamed y su padre Nazar por un caso de corrupción.

Mohamed, quien asumió el liderazgo de la oposición tras las elecciones de 2025, ha sido sancionado por Estados Unidos -junto con su padre- debido a acusaciones de fraude y lavado de dinero. Las audiencias de extradición, que comenzaron en octubre del año pasado, continúan en los tribunales de primera instancia de Guyana.

En agosto pasado, Mohamed fue detenido temporalmente por volar un dron cerca de la residencia privada del presidente de Guyana, Irfaan Ali, y se le confiscó su lancha rápida después de que regresara de una actividad política realizada fuera de Georgetown.