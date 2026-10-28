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Mundo
28 de octubre de 2026 - 14:45

La presencia de Lavrov en el G20 de Atlanta "no normaliza" los actos de Rusia, según París

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París, 28 oct (EFE).- La presencia del ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en la reunión del G20 en la ciudad de Atlanta (EE.UU.) del 30 y 31 de octubre "no sirve para normalizar de ninguna manera" la invasión rusa de Ucrania, aclararon fuentes diplomáticas francesas, quienes confirmaron que, a día de hoy, "Ucrania no está invitada" a la cita.

Por EFE
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La participación rusa es "normal" porque el G20 es "un lugar de diálogo que reúne a la vez a los más ricos, a los países del G7 y a los BRICS", pero eso no significa que "de ninguna manera" se normalicen "las posiciones y los actos inaceptables de Rusia", señalaron las mismas fuentes.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, y sus socios europeos "llevarán una voz fuerte sobre el asunto ucraniano", agregó París, que recordó que el canciller ruso ya estuvo el año pasado en un G20 organizado por Sudáfrica.

Las fuentes diplomáticas descartaron un encuentro bilateral entre Barrot y Lavrov e insistieron en que se continuará con el trabajo hecho con la coalición de voluntarios y las garantías de seguridad que este grupo exige por parte de Moscú para que Rusia y Ucrania puedan sentarse en la mesa de negociación.

París aclaró que el punto de Ucrania no está en el orden del día de la reunión del G20 de Atlanta, pero adelantó que Francia sacará el tema.

Sobre la ausencia de Ucrania en Atlanta, que sí que fue invitada por la presidencia francesa del G7 el pasado junio en la Cumbre de Évian, las fuentes diplomáticas explicaron que "la idea es precisamente hacer piña en torno al ministro ucraniano".

De hecho, Francia sí ha invitado a Ucrania al G7 de Exteriores del 9 y 10 de noviembre en Marsella (sur de Francia).

La reunión en Atlanta, organizada por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, servirá para sentar las bases para la cumbre de líderes del G20 que el presidente estadounidense, Donald Trump, acogerá en diciembre en su club de golf de Doral, a las afueras de Miami (Florida).

El mandatario ruso, Vladímir Putin, ha sido invitado a esa cita, aunque aún no ha confirmado su asistencia, que el Kremlin condicionó a los resultados de la reunión de la APEC en China. Su última participación presencial en una cumbre del G20 fue en Japón en 2019.

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