La primera jornada de la tregua en Jersón concluye sin violaciones, según Moscú

"Durante (las primeras) 30 horas de cese el fuego en Oleshki no se han reportado incidentes", escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.

Indicó que se mantiene en contacto permanente con su homólogo ucraniano, Dmitró Lubinets, con quien coordina el cumplimiento de los acuerdos.

"Quiero volver a expresar mi agradecimiento a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, por su apoyo a la misión humanitaria y la ayuda a los habitantes de Oleshki. Su implicación personal es muy importante para todo el proceso. Y agradezco a todo el equipo de Melania Trump por el difícil trabajo de coordinación", añadió.

Destacó que comparte con la esposa del presidente estadounidense "el mismo objetivo, ayudar a la gente en Oleshki, hacer todo lo posible para que todos los que necesiten marcharse lo hagan de modo seguro".

El alto el fuego entre Rusia y Ucrania para la evacuación de los residentes de Oleshki y la entrega de suministros a los que se quedarán en sus hogares, fue anunciado el pasado viernes por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, y por el propio Lubinets en Ucrania.

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Melania anunció la pasada semana que ayudó a concretar un acuerdo de alto el fuego en esta localidad, bajo control de las fuerzas rusas desde los inicios de la guerra.

"Ambas naciones acordaron detener temporalmente toda acción militar en Oleshki para permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de la población civil a través de un corredor seguro designado", informó en un comunicado la oficina de la primera

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró en vísperas del inicio de la tregua que este alto el fuego podría convertirse en un precedente para las pausas humanitarias en otras zonas del conflicto.

"Para fines humanitarios, claramente, puede (convertirse en un precedente), sobre todo, cuando se trata de una intervención directa y muy positiva de la parte americana, de los mediadores americanos, de la primera dama de EE.UU., Melania Trump. Altamente valoramos estos esfuerzos, por supuesto, puede convertirse en un precedente", destacó.