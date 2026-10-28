La producción de petróleo y gas de Petrobras crece un 14 % hasta septiembre

En el tercer trimestre del año, la compañía alcanzó un récord de producción propia de 3,512 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas diarios, un 11,7 % más que un año antes y un 5,3 % por encima del segundo trimestre, según el informe trimestral de producción y ventas divulgado al mercado.

La compañía atribuyó el resultado al aumento de la eficiencia operativa, la mayor en ocho años, al avance en la curva de producción y alcance de picos de producción en nuevas unidades flotantes (FPSO) en los campos de Búzios y Mero, además de un menor volumen de pérdidas por paradas de mantenimiento.

En el trimestre, comenzaron a operar 12 nuevos pozos productores, seis en la Cuenca de Campos y otros seis en la de Santos.

La producción de petróleo y gas en el presal, el horizonte de explotación de hidrocarburos situado bajo una gruesa capa de sal en aguas profundas del océano Atlántico, respondió por buena parte del resultado del trimestre, ya que alcanzó los 2,454 millones de barriles por día, un alta de 6,7 % respecto al segundo trimestre y de 15,9 % en el interanual.

Petrobras, controlada por el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en las bolsas de São Paulo, Nueva York y Madrid, produjo el año pasado un promedio de 2,99 millones de barriles diarios de petróleo y gas natural equivalente, un volumen récord y un 11 % superior al de 2024.