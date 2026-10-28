La UE abordará con el próximo Gobierno israelí asuntos que le "preocupan" y paz regional

"El enfoque de la UE seguirá basándose en un diálogo franco y abierto con el fin de impulsar nuestra cooperación bilateral, abordar todas las cuestiones que suscitan preocupación y trabajar juntos para promover la estabilidad regional, la seguridad y una paz justa y duradera", indicó en un comunicado un portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

Expresó las felicitaciones de la UE al pueblo israelí por la elevada participación en los comicios, lo que a su juicio "refleja la dinámica democracia de Israel".

"Ahora comienza un período de negociaciones políticas para formar el próximo Gobierno israelí. La UE espera con interés colaborar con el próximo Gobierno sobre la base de nuestra larga relación y nuestro compromiso con los principios democráticos y los valores comunes, así como seguir fomentando los contactos entre los pueblos", subrayó.

El bloque del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, encabeza el recuento de las elecciones legislativas por delante del opositor Gad Eisenkot, aunque su previsible mayoría parlamentaria será insuficiente y obligará a los partidos a negociar para formar un nuevo gobierno.