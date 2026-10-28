Lavrov viajará a Atlanta para participar en la reunión de ministros de Exteriores del G20

"El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, encabezará nuestra delegación en la reunión de ministros del G20", declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

Recordó que la reunión se celebrará bajo la presidencia estadounidense el 30 y 31 de octubre. Zajárova denunció la demora estadounidense en la entrega de los visados a la delegación rusa, pero estos problemas "se resolvieron a última hora".

"Dio la impresión, sobre todo, por supuesto, en lo que respecta a la Embajada de Estados Unidos en Moscú, que emitió visados ​​estadounidenses a los delegados rusos, de que no todos en Washington estaban contentos con la visita prevista de la delegación rusa", indicó.

Sostuvo que Moscú "espera que la reunión incluya un debate exhaustivo sobre una amplia gama de desafíos geopolíticos, incluidos los conflictos y las tendencias de confrontación que socavan los cimientos de la economía global".

Según la parte estadounidense, está previsto que el encuentro sirva para "abordar las crisis geopolíticas que contribuyen a las perturbaciones económicas mundiales", en referencia a las guerras en Ucrania y en Irán.

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Las conversaciones sentarán las bases para la cumbre de líderes del G20 que el presidente estadounidense, Donald Trump, acogerá en diciembre en su club de golf de Doral, a las afueras de Miami (Florida).

El mandatario ruso, Vladímir Putin, ha sido invitado a esa cita, aunque aún no ha confirmado su asistencia, que el Kremlin condicionó a los resultados de la reunión de la APEC en China. Su última participación presencial en una cumbre del G20 fue en Japón en 2019.

Trump, Putin y el presidente chino, Xi Jinping, preparan una reunión trilateral en noviembre en China, en la que abordarían los problemas mundiales, la desnuclearización y conflictos como Irán y Ucrania.