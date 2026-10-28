Líder del Frente Amplio uruguayo sobre Bolsonaro: "Se fuga quien tiene algo que esconder"

El líder de la coalición de izquierdas que gobierna el país suramericano desde 2025 apuntó que, si no fuera así, no se hubiese fugado, sino que "hubiese dado las explicaciones y punto".

Asimismo, subrayó que siempre que una persona poderosa es sometida a la Justicia se pone de inmediato un manto de duda sobre esta y agregó que cuando se le aplica a los débiles nadie opina ni de la Justicia ni de los jueces.

"¿A ustedes les parece que (Bolsonaro) es un perseguido? Parece que hay información periodística de los casos que se están investigando. No son casos tan sencillos", cuestionó Pereira.

Finalmente, dijo a la prensa que él no se meterá en la vida política de Brasil, aunque señaló que resulta "duro" que un candidato a presidente "se fugue a dos días de perder la elección".

Bolsonaro llegó este miércoles a Estados Unidos, donde será acogido por el Gobierno del presidente Donald Trump, tras huir de Brasil vía Argentina después de perder las elecciones del domingo frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

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Esto se realizó pese a que la Policía Federal brasileña había cancelado el martes sus pasaportes ordinario y diplomático, después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Las autoridades migratorias argentinas confirmaron este miércoles que el excandidato presidencial hizo escala en Argentina rumbo a Ecuador, desde donde partió a Miami.