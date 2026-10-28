Los aliados del mar Negro acuerdan reforzar la protección de la navegación civil

Así lo anunciaron los ministros de Defensa de los tres países miembros de la OTAN en una comparecencia ante la prensa tras mantener hoy una reunión en Sofía.

"Adoptamos una declaración conjunta para fortalecer el intercambio de datos, elevar el conocimiento situacional y optimizar las capacidades de alerta temprana", destacó el titular búlgaro, Dimitar Stoyanov.

Para lograr ese objetivo, se acordó la creación de un mecanismo trilateral que mantendrá consultas periódicas con el fin de responder a la actual coyuntura de "grave riesgo para la libertad de navegación", añadió.

El ministro aludió así al creciente número de buques mercantes que sufren ataques con drones navales y aéreos en el mar Negro, en medio de los combates entre Rusia y Ucrania.

Estos ataques son una peligrosa escalada de tensiones y suponen graves riesgos para la seguridad de la navegación civil.

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Para garantizar la seguridad regional se requieren "acciones coordinadas, un intercambio oportuno de información y una cooperación eficaz", insistió el ministro búlgaro.

La gravedad del escenario quedó patente durante el propio encuentro ministerial, cuando el portacontenedores 'Contoship Jet', con bandera de Liberia, fue alcanzado a unas 21 millas náuticas de la costa nororiental de Bulgaria por tres drones navales.

Por su parte, el titular de Defensa turco, Yasar Güler, recalcó la necesidad de actuar con prudencia táctica y diplomática para no agravar la confrontación armada en aguas compartidas.

"Mediante una diplomacia sensible y cuidadosa debemos evitar actuaciones que incrementen la tensión y el peligro en la región. Es de fundamental importancia tomar decisiones racionales tanto a nivel táctico como estratégico", subrayó.

No obstante, advirtió de que los tres países cuentan con capacidad militar suficiente para neutralizar amenazas.

El ministro rumano, Stefan-Radu Oprea, condenó los ataques y los vinculó de forma directa a la agresión rusa contra Ucrania, recordando que Rumanía ha neutralizado ya seis drones que violaron su espacio aéreo en lo que va de este año.

Los tres Gobiernos acordaron organizar próximamente una cumbre política en Bucarest y un encuentro técnico de expertos militares en Ankara.