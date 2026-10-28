ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-10-29
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 06:10

Los nuevos chalecos amarillos: la gran incógnita en la Francia de todos los descontentos

Imagen sin descripción

París, 28 oct (EFE).- Los chalecos amarillos marcaron la historia reciente de las revueltas en Francia. Ocho años después de su estallido, este heterogéneo colectivo intenta resurgir en un momento en el que confluyen en el país diversas reivindicaciones bajo un tenso clima social a menos de seis meses de las elecciones presidenciales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Después de dos jornadas de movilización -las del 17 y 24 de octubre-, el movimiento, que carece de líderes y mantiene una estructura difusa, prepara este sábado 31 lo que denomina el "III acto" de protestas.

"Nos vamos a sentar delante de todos los ayuntamientos de Francia y frente a la Asamblea Nacional. La meta es prepararnos para una nueva tanda de protestas los días 5, 6 y 7 de noviembre, que incluye una huelga general", explicó a EFE Benjamin Ball, uno de los portavoces de la nueva generación de los chalecos amarillos y creador de la web '17octobregiletjaune.net'.

La Francia de este otoño de 2026 dista de la de 2018. Si hace ocho años los chalecos amarillos (apelativo tomado de las prendas reflectantes obligatorias para los conductores) se organizaron sobre todo en zonas rurales y periurbanas contra el alza del impuesto a los carburantes, la oleada de protestas de este último mes y medio se concentra en las ciudades y ha estado encabezada por los estudiantes de secundaria.

A los alumnos, que levantaron barricadas en centenares de centros educativos para exigir mejores condiciones lectivas, se unieron bomberos, agricultores, sanitarios y profesores, además de otros colectivos golpeados por el encarecimiento del coste de la vida. El papel catalizador de los chalecos amarillos de 2018-2019 ha quedado así diluido.

"Lo que ha cambiado es que no estamos solo centrados en la cuestión del poder adquisitivo; buscamos también que todos tengan dignidad en este mundo, por eso nuestras luchas convergen. El sistema nos aplasta, porque Emmanuel Macron es el estandarte de los millonarios", sostuvo Ball, antes de participar en una asamblea popular en la Bolsa del Trabajo de París para denunciar la reciente muerte de Pengo Bossio Wangi (26 años), presuntamente asesinado en un atentado terrorista por motivos racistas.

Las masivas protestas, que según los convocantes han superado el medio millón de asistentes, han estado salpicadas por acusaciones mutuas de violencia entre policía y manifestantes, y por los disturbios del 17 de octubre, que dañaron al menos 3.000 comercios y culminaron con el incendio del Ayuntamiento de Limoges.

Para Ball, la postura de los chalecos amarillos -asociada en sus orígenes a ciertas proclamas antiinmigración de la ultraderecha- "es hoy la del pueblo y los oprimidos frente a un presidente que recurre a las fuerzas del orden para mutilarnos y reprimirnos", denunció.

Pese a esgrimir una retórica vinculada a la izquierda y a los movimientos sociales, el portavoz insistió en que "no hay un color político concreto" en la movilización de los chalecos amarillos, sino la defensa de los intereses del 99,99 % de los franceses frente al "monarca Macron".

Para el próximo sábado, el activista, de 42 años y residente en la periferia parisina, adelantó que el trazado previsto en la capital francesa discurrirá entre la plaza de la Bastilla y la de la Concordia.

La marcha requiere aún la autorización de la Prefectura, lo que no será sencillo de lograr. En la última semana, las autoridades han aprobado solo las manifestaciones sindicales y vetado varios itinerarios por considerarlos de alto riesgo, al tiempo que han decretado toques de queda parciales para prevenir los graves disturbios del 17 de octubre.

El lema de la convocatoria, respaldada también por los sindicatos y los estudiantes, es evocador del momento que vive el país: 'Por las libertades públicas'.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Nacionales
Caso Zenaida Delgado: Fiscalía califica de “escueta” la denuncia
Ver más
03
Copa Paraguay
Libertad sufre para quedarse con el boleto a semifinales de la Copa Paraguay
Ver más
04
Polideportivo
La Albirroja U15 volvió al país con una conquista histórica
Ver más
05
Policiales
Una mujer fue aprehendida en Capiatá tras el robo de cruces históricas
Ver más

Te puede interesar