Lucca celebra 60 años como capital europea del cómic y la cultura pop

"El primer día ya supera en un diez por ciento al del año pasado, pero la vida no se mide en centímetros", afirmó a EFE el director general del certamen, Emanuele Vietina, quien cifró en unas 300.000 las entradas vendidas y estimó en más de medio millón los asistentes.

El impacto del evento lo dimensionó el propio alcalde de la ciudad, Mario Pardini, al calcular una marea humana cercana a "las 700.000 presencias en cinco días", sumando a quienes acuden a disfrutar del ambiente sin acceder a los pabellones de pago.

El festival llega acompañado de cifras de récord: más de 400 creadores de alcance global, 80 editoriales y el mayor despliegue de infraestructuras montado jamás por la organización, con diez pabellones monográficos instalados directamente sobre plazas y baluartes de la fortificación.

Entre los principales invitados figuran el japonés Go Nagai, creador de "Mazinger Z" y "Grendizer"; los diseñadores de videojuegos Hideki Kamiya y Yoshinori Kitase, y los escritores de fantasía Tracy y Laura Hickman, vinculados a la saga "Dragonlance".

Desde primera hora de la mañana miles de aficionados recorren el casco histórico ataviados con elaborados disfraces inspirados en el cómic, los videojuegos, el cine y la animación japonesa.

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La integración en el entramado urbano constituye la principal seña de identidad del festival. Hasta 2005, el salón se celebraba en un recinto a las afueras, pero en 2006 la organización trasladó los espacios expositivos al interior de su recinto amurallado.

Desde entonces, claustros, iglesias desacralizadas y baluartes acogen las actividades en una simbiosis entre el patrimonio de Lucca y la cultura contemporánea.

"Hay un equilibrio que cuidar con los residentes y siempre agradezco la paciencia del ciudadano, porque esto entrega Lucca al mundo. Es algo que pertenece a toda la comunidad y tenemos la responsabilidad de seguir adelante por otros 60 años", subrayó a EFE el alcalde de Lucca.

Nacido el 24 de septiembre de 1966 como una modesta muestra bajo el nombre de 'Salone Internazionale dei Comics', el certamen celebra sus seis décadas bajo el lema "Legacy" ('Legado' en español), que evoca el relevo generacional y la evolución que ha experimentado la feria a lo largo de su historia.

Ese diálogo entre pasado y futuro protagoniza el cartel oficial de esta edición, obra del ilustrador italiano Claudio Castellini.

La imagen muestra a una niña encaramada a la espalda de un superhéroe gigante, rodeada de figuras emblemáticas de ediciones anteriores del festival: "El pasado no es algo estático que se queda allí, todos somos su producto", explicó el dibujante a EFE.

La delegación española e iberoamericana tiene una presencia destacada en esta edición, encabezada por Paco Roca, galardonado con el Premio Nacional del Cómic de España, junto a otros autores españoles como Jordi Lafebre, Rafa Sandoval y Laia López.

También participan los argentinos Eduardo Risso, Leandro Fernández y Fernando Blanco, además del historietista colombiano Jago Dibuja.

"Los artistas españoles y de habla hispana son fundamentales (...) Han hecho la historia de Lucca Comics & Games y la siguen haciendo; España y Latinoamérica serán cada vez más importantes", remarcó el director del evento.

Como parte de este reconocimiento, el festival inaugurará una placa en memoria de Héctor Germán Oesterheld, el célebre guionista argentino de "El Eternauta", desaparecido durante la dictadura militar en su país.