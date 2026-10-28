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Mundo
28 de octubre de 2026 - 08:05

Macron preside una reunión para garantizar seguridad en manifestaciones del fin de semana

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París, 28 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, participa este miércoles en un Consejo de Defensa organizado para preparar el dispositivo de seguridad de cara a las protestas y manifestaciones de este fin semana y las siguientes, indicó el Elíseo.

Por EFE
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La reunión, a la que han sido convocados los responsables de cuestiones de seguridad y los miembros del Ejecutivo con competencias en esa materia, servirá para "prevenir el fallo de anticipación" que se constató el 17 de octubre, en la primera jornada de las manifestaciones contra el encarecimiento del coste de la vida y a favor de los servicios públicos.

Además, se incorporará la experiencia del 24 de octubre, que -a diferencia de lo ocurrido una semana antes, cuando hubo disturbios, destrozos y saqueos- fue una jornada de protestas con apenas incidencias de gravedad.

El 17 de octubre, las manifestaciones masivas a las que asistieron 550.000 personas, según el Gobierno, y más de 800.000, según los organizadores, degeneraron en muchas ciudades en actos de violencia con enfrentamientos con las fuerzas del orden, ataques a edificios públicos y a comercios, con más de 3.000 saqueados o vandalizados.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, reconoció que hubo un fallo grave de previsión y que el dispositivo de seguridad no estuvo bien dimensionado, por lo que presentó su dimisión, aunque Macron decidió no aceptarla y le pidió que siguiera en el cargo.

A partir de ese precedente, el 24 de octubre se movilizaron 70.000 policías y gendarmes en toda Francia, 10.000 más que la semana anterior.

El presidente señaló este lunes que seguía siendo "alto" el riesgo de disturbios en las próximas manifestaciones del 31 de octubre y alertó del papel nocivo de las redes sociales, a las que reprochó haber servido como medio de coordinación de los implicados en los saqueos del 17 de octubre.

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