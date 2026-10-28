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Mundo
28 de octubre de 2026 - 13:05

Marruecos impulsa sus megapuertos en el Mediterráneo cerca de Ceuta y Melilla

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Rabat, 28 oct (EFE).- Marruecos anunció la entrada en servicio "en los próximos días" de la primera terminal del megapuerto Nador West Med, en el noreste del país, cerca de la ciudad española de Melilla, y la ampliación del megapuerto de Tanger Med, próximo a Ceuta, que con el objetivo de duplicar la capacidad de este último hasta los 20 millones de contenedores anuales.

Por EFE
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Los anuncios se realizaron este miércoles durante una reunión de trabajo presidida por el rey Mohamed VI en el Palacio Real de Rabat, según un comunicado del Gabinete Real difundido por la agencia de noticias MAP.

Según la misma fuente, el complejo portuario e industrial de Nador West Med movilizó una inversión total de 54.000 millones de dirhams (unos 5.000 millones de euros) y cuya primera terminal tendrá una capacidad de 3,5 millones de contenedores, mientras que la segunda terminal, que se prevé que esté operativa en abril de 2027, tendrá una capacidad de 1,8 millones de contenedores.

La nueva infraestructura permitirá la creación, a corto plazo, de 14.000 empleos directos y 20.000 indirectos.

Además, el complejo portuario contará con terminal de hidrocarburos, una planta de gas natural licuado con capacidad para procesar hasta 5.000 millones de metros cúbicos anuales y una zona industrial, además de terminales para graneles sólidos y mercancías diversas.

En cuanto a las obras de la nueva extensión de Tanger Med, que se lanzará de forma inminente al oeste del complejo actual, contará con 1.200 metros de muelles, una capacidad adicional de 4,5 millones de contenedores al año y una inversión de 8.000 millones de dirhams (730 millones de euros).

Con esta prevista ampliación la capacidad del complejo portuario de Tanger Med podría alcanzar una capacidad total de 20 millones de contenedores, "lo que le permitiría situarse entre los diez principales puertos del mundo", según se lee en el comunicado.

El megapuerto registró en 2025 un total de 11,1 millones de contenedores, con un aumento del 8,4 % respecto al año anterior.

Según el comunicado del Gabinete Real, estos dos proyectos se enmarcan en la estrategia impulsada por Mohamed VI para "reforzar la competitividad logística e industrial" de Marruecos, con el objetivo de que el desarrollo portuario se traduzca también en empleo y crecimiento económico en las regiones donde se lleva a cabo.

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