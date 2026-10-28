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Mundo
28 de octubre de 2026 - 17:35

Más del 40 % de los periodistas en Argentina ha sufrido violencia, según encuesta

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Buenos Aires, 28 oct (EFE).- Un 43 % de los periodistas en Argentina ha sufrido violencia digital por su trabajo, y uno de cada cuatro de ellos ha experimentado formas graves de agresión, según reveló una encuesta de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires difundida este miércoles.

Por EFE
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El estudio, realizado en colaboración con la Revista Anfibia y el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, se titula 'Violencia digital contra periodistas en Argentina' y se basó en unas 1.000 respuestas de trabajadores de prensa en distintos puntos del país.

Según el informe, un 21 % de quienes dijeron haber sufrido violencia digital por su trabajo detallaron que no se trató de un hecho aislado sino que sucede con frecuencia, mientras que un 41 % subrayaron que las agresiones son "sistemáticas".

Respecto a los tipos de agresiones sufridas, la gran mayoría reportó haber sido víctima de insultos o ataques personales, mientras que buena parte incluyó también intentos de hackeo y difamación.

Entre los incidentes graves, la Defensoría incluyó amenazas de violencia física, amenazas de muerte, publicación de datos personales, amenazas sexuales, 'deep fakes' y difusión de contenido sexual no consentido.

Uno de los elementos salientes del informe es que más del 50 % de los encuestados dijo haber evitado publicar o investigar determinados temas por temor, mientras que, entre quienes reportaron sufrir violencia sistemática, más del 80 % manifestó haber restringido su actividad periodística y más del 50% directamente se retiró de la conversación pública.

La Defensoría destacó además que más de la mitad de las víctimas de violencia informó que no recibió ningún tipo de apoyo del medio de comunicación en el que trabaja y tan solo un 15 % recibió apoyo formal de su medio.

María Rosa Muiños, titular de la Defensoría, sostuvo en un comunicado que "la violencia digital implica una afectación a los derechos de todos -no solamente hacia quienes ejercen el periodismo- porque restringe el acceso a la información", al tiempo que advirtió sobre la autocensura de periodistas que, "sin haber sido atacados directamente, ven cómo sus colegas sí lo son y limitan su trabajo en consecuencia".

La difusión de este informe se da días después de un nuevo ataque contra trabajadores de prensa por parte del presidente argentino, Javier Milei, quien el pasado viernes llamó "ensobrados", "corruptos", "mercenarios de la mentira" y "fabricantes seriales de operaciones” a cinco periodistas que investigaron el caso de la criptomoneda $LIBRA en el país, por el cual el mandatario fue sobreseído.

"Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, añadió en referencia a los informadores, una expresión que fue rechazada por Amnistía Internacional, que anticipó que denunciará a Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU por estas declaraciones.

A su vez, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) solicitó este lunes la intervención de la Relatoría Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y advirtió sobre el "grave deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en la Argentina".

Este fin de semana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también llamó la atención sobre los constantes ataques que el presidente Milei lanza prácticamente a diario contra los periodistas a través de las redes sociales y en sus discursos públicos.

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