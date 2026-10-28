Médicos Sin Fronteras alerta sobre una "explosión de violencia" en Puerto Príncipe

"Estamos muy preocupados por este repunte de violencia en varios barrios densamente poblados de la capital. Entre las víctimas hemos recibido a varias mujeres y niños; es estremecedor verlos llegar a nuestros hospitales heridos por balas o por explosiones", manifestó la jefa de misión de MSF en Haití, Davina Hayles, citada en el comunicado.

La información añadió que "entre el 18 y el 26 de octubre, treinta pacientes con heridas de bala o causadas por explosiones de drones fueron recibidos y atendidos en los hospitales de MSF en Tabarre y Cité Soleil".

Según Hayles, algunos pacientes con heridas de bala "tardaron varias horas" en llegar a los hospitales de MSF porque además "hay carreteras y puentes bloqueados, y cualquier desplazamiento es extremadamente arriesgado".

"En una capital donde el sistema de salud se ha derrumbado y donde muchos centros están cerrados, es indispensable que se garantice el acceso a los centros de atención abiertos y funcionales como los nuestros", añadió Hayles.

Por eso, la ONG hizo un llamamiento urgente a las autoridades y a todas las partes implicadas para que protejan a los civiles y garanticen el acceso a los centros de atención médica para todos los heridos y enfermos, sin distinción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras el ataque contra los efectivos salvadoreños, de quienes no se oficialmente no sabe nada desde hace diez días, la Fuerza de Supresión de Pandillas lanzó una operación a gran escala contra las bandas armadas en Puerto Príncipe, a la cual se han sumado desde mediados de la semana pasada centenares de militares enviados por el presidente de ese país, Nayib Bukele.

"Tememos que estos conflictos armados causen aún más víctimas y desplazados en los próximos días, especialmente con la llegada de contingentes adicionales de fuerzas de seguridad internacionales", señaló la ONG.

Según la organización, "desde hace varios días, los equipos de MSF son testigos de una grave explosión de violencia" que incluye "tiroteos cruzados, explosiones de drones y balas perdidas" que incluso ha obligado a personal médico "a abandonar sus domicilios y refugiarse en un alojamiento de MSF".

La ONG subraya que esta situación se produce tras la desaparición de los salvadoreños miembros de la GSF en el ataque perpetrado en la zona de Santo, que hace parte de la comuna de Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

"En los diferentes barrios afectados por los conflictos armados, MSF se ha visto además obligada a suspender sus actividades de clínicas móviles y de suministro de agua tratada", señaló Hayles, que consideró esa situación como un "doble castigo" para personas que no tienen acceso a agua tratada y ahora se ven privados de la atención médica.