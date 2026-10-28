Meloni critica la decisión judicial de excarcelar al presunto cabecilla de las protestas

"Lo digo sin medias tintas. Considero vergonzosa la decisión de la jueza de instrucción de Milán de no convalidar el arresto de Youssef Siher", ha arremetido la mandataria ultraderechista en un mensaje de vídeo desde sus redes sociales.

Siher, un conocido periodista y experto italiano en geopolítica, permanecía bajo arresto provisional en la cárcel de Milán (norte) desde el sábado acusado de ser el creador del 'Movimiento 17 Octubre', que desde las redes pretendía organizar nuevas protestas.

El detenido había sido acusado por la Fiscalía de Milán de los delitos de incitación a delinquir con el agravante de finalidad terrorista e incitación a la violencia agravada, ya que presuntamente compartía instrucciones para enfrentarse a la policía.

La jueza instructora de Milán, Tiziana Landoni, ha decretado este miércoles la puesta en libertad con cargos de Siher alegando que no existían motivos para su permanencia en prisión.

Esta decisión judicial ha irritado a la primera ministra, que la ve como "una mortificación insoportable" del trabajo de todas las autoridades que "se esfuerzan en defender a la gente de bien para que no vean sus propias tiendas y ciudades devastadas".

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"No sé cómo debe un Estado normal defender a la gente de bien con las decisiones de cierta magistratura", zanjó Meloni.

No es la primera vez que la primera ministra se enfrenta al poder judicial ya que en el pasado también criticó las sentencias que impidieron el funcionamiento de los centros de retención de inmigrantes que ha construido en territorio de Albania.

La decisión de liberar al presunto creador del 'Movimiento 17 Octubre' se produce en medio de la aplicación de una férrea doctrina de seguridad pública impulsada por Meloni a raíz de los disturbios y los saqueos vistos en Milán, la capital económica del país.

Al lugar el Gobierno ha enviado a 500 militares para reforzar su seguridad acompañando a los agentes policiales.

Pero también ha aprobado un decreto con medidas disuasorias como la obligación a los padres de pagar los desperfectos causados por sus hijos o la posibilidad de retener de forma preventiva a sujetos considerados peligrosos para una manifestación pública, también menores de edad.