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Mundo
28 de octubre de 2026 - 15:00

Meloni reaviva su pulso con los jueces a raíz de las protestas sociales

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Roma, 28 oct (EFE).- El Gobierno de Italia, de la ultraderechista Giorgia Meloni, reavivó este jueves su pulso con los jueces al criticar públicamente la decisión de una magistrada de poner en libertad con cargos al presunto cabecilla de las recientes protestas sociales.

Por EFE
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En el centro de la controversia está la situación de Youssef Siher, un periodista italiano y experto en geopolítica acusado de crear en las redes sociales el 'Movimiento 17 Octubre' para dar presuntamente instrucciones para enfrentarse a la policía.

Siher había sido arrestado en la mañana del sábado en Milán (norte) acusado de los delitos de incitación a delinquir con agravante de terrorismo e incitación a la violencia agravada y, desde entonces, permanecía en prisión preventiva.

Sin embargo, la jueza instructora de Milán, Tiziana Landoni, ha decretado su puesta en libertad con cargos alegando que no existían motivos para su permanencia en prisión, desoyendo la postura contraria de la Fiscalía, que evocaba el riesgo de fuga.

El fallo ha enfurecido a Meloni y reavivado el pulso que ha mantenido en estos años con una parte de la magistratura, sobre todo por las sentencias que impidieron el funcionamiento de los centros de inmigrantes que había construido en territorio de Albania.

La política ultraderechista ha considerado "vergonzosa" la liberación de Siher. Lo ha hecho públicamente, en un vídeo en sus redes sociales.

A su parecer, la excarcelación supone "una mortificación insoportable" del trabajo de todas las fuerzas de seguridad que "se esfuerzan en defender a la gente de bien" de los disturbios.

"No sé cómo debe un Estado normal defender a la gente de bien con las decisiones de cierta magistratura", reprochó.

Su vicepresidente y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, la siguió responsabilizando en otro vídeo a los jueces de posibles altercados en el futuro.

"Y si en las próximas manifestaciones se producen nuevos episodios de violencia y daños materiales, ¿QUIÉN PAGARÁ? ¿La jueza? ¿Youssef?", atacó Salvini en sus redes sociales.

Los reproches desde el poder Ejecutivo conllevaron la respuesta de los magistrados de Milán, que defendieron la libertad de criterio y la independencia judicial.

"Las declaraciones de algunos destacados representantes políticos que, además, ocupan cargos institucionales (...) son inadmisibles y ponen de manifiesto un escaso conocimiento —real o fingido— de las instituciones jurídicas propias de un Estado de derecho", afeó en un comunicado a los medios el presidente del Tribunal, Fabio Roia.

Asimismo, recordó que "la libertad de criterio ejercida con responsabilidad no puede verse condicionada por expectativas políticas. Solo puede ser criticada o impugnada.

"La vergüenza corresponde a otros ámbitos de la vida social, no al ejercicio responsable y difícil de la función jurisdiccional", zanjó el magistrado.

Este choque se produce en medio de la aplicación de una férrea doctrina de seguridad pública impulsada por Meloni a raíz de los disturbios y los saqueos vistos en Milán, la capital económica del país.

Al lugar el Gobierno ha enviado a 500 militares para reforzar su seguridad acompañando a los agentes policiales. Pero también ha aprobado un decreto con medidas disuasorias como la obligación a los padres a pagar los desperfectos causados por sus hijos o la posibilidad de retener de forma preventiva a sujetos considerados peligrosos para una manifestación pública, también menores de edad.

Pero, como telón de fondo, el pulso se produce al comienzo del último año de legislatura de Meloni y meses antes de las que serán las próximas elecciones generales, en algún momento del 2027. Y en un clima de protestas por el encarecimiento de la vida.

La oposición de centro-izquierda ha criticado este nuevo choque del Gobierno con la justicia.

"Meloni se dirige al país para atacar a los jueces. ¿De verdad? Aquí seguimos, escuchando cada día ataques contra los jueces para distraer la atención del hecho de que no estáis dando respuestas a un país que sufre", lamentó la líder del Partido Demócrata, Elly Schlein.

El presidente del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, recordó a la primera ministra que "no ha sido elegida para ejercer de jueza ni para hacer propaganda sobre la seguridad", sino para "resolver los problemas de familias y empresas".

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