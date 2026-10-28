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Mundo
28 de octubre de 2026 - 21:15

Meta y Snap afrontan nuevo juicio en Los Ángeles por generar supuesta adicción a sus redes

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Los Ángeles (EE.UU.), 28 oct (EFE).- Un juicio civil contra las tecnológicas Meta y Snap, acusadas de perjudicar la salud mental de sus usuarios con el diseño adictivo de sus aplicaciones, arrancó este miércoles en un tribunal federal de Los Ángeles con la selección del jurado, en un caso que forma parte de unas 1.500 demandas similares presentadas contra operadoras de redes sociales.

Por EFE
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El proceso judicial reúne la demanda de una joven de 18 años de Misisipi, conocida como "K.D.B.", que alega que su uso compulsivo de Snapchat e Instagram, propiedad de Meta, contribuyó a sus problemas de salud metal, como depresión, autolesiones y pensamientos suicidas.

La querella alega que hasta el día de hoy “las características adictivas” de las funciones de las plataformas demandadas no son completamente conocidas ni comprendidas por los usuarios menores de edad ni por sus padres.

La otra demandante, una joven de 16 años de Illinois identificada en los documentos judiciales como S.J., asegura que comenzó a usar Snapchat siendo muy pequeña y que las funciones de la aplicación derivaron en un uso compulsivo e ideas suicidas.

Las demandas fueron presentadas de forma separada pero el tribunal las unió en una querella conjunta para llevarlas a juicio.

TikTok y YouTube (propiedad de Alphabet) formaban parte de las quejas legales originales, pero ambas empresas alcanzaron un acuerdo con las demandantes antes del inicio del juicio.

Meta también alcanzó un acuerdo con S.J., la demandante de Illinois, pero no con la de Misisipi.

Este es el segundo juicio que afrontan las plataformas sociales ante un tribunal federal de Los Ángeles. En marzo pasado, un jurado declaró responsables a Meta y Google en la demanda presentada por Kaley G.M. (KGM), una joven que sostuvo que el uso de Instagram y YouTube contribuyó a sus problemas de salud mental, y ordenó a ambas compañías pagar una indemnización de 6 millones de dólares.

El resultado de la demanda de KGM ha sido el precursor para la resolución de alrededor de 1.500 demandas similares contra empresas de redes sociales.

Al igual que en el juicio de KGM, se espera que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; el director de Instagram, Adam Mosseri; y el director ejecutivo de Snap, Evan Spiegel, presten declaración durante el juicio, que se prevé dure varias semanas.

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