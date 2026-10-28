México afirma que la cuota de Estados Unidos al tomate elevó los precios en ese país

"¿Qué ocurrió? Pues subió el precio. Es decir, exportamos menos, pero el precio de venta en Estados Unidos subió. Creo que es una mala idea", afirmó Ebrard en entrevista con medios en el evento 'Hecho en México para el mundo'.

El funcionario sostuvo que la medida no benefició a los productores de Florida, sino que permitió que otros países ganaran terreno en el mercado estadounidense.

"¿Quién creció? ¿Florida? No. Creció Canadá con sus invernaderos, creció Guatemala y crecieron otros países. O sea, ni siquiera funcionó para lo que querían", señaló.

Ebrard también cuestionó las medidas comerciales restrictivas contra otros productos agrícolas mexicanos, como las fresas, y advirtió de que una disputa de cuotas compensatorias entre ambos países perjudicaría tanto a productores como a consumidores.

"Nosotros tenemos investigaciones antidoping con el cerdo, el pollo, y (...) si esto sigue ese camino, sería que estemos recibiendo o teniendo cuotas compensatorias a ambos países y vamos a perjudicar a quienes producen y al consumidor", expuso.

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Además, insistió en que es "una mala idea estar imponiendo cuotas compensatorias o medidas restrictivas en el comercio agropecuario entre México y Estados Unidos".

Finalmente, Ebrard aseguró que México ya ha presentado argumentos contra estas restricciones en las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

La medida golpea a un negocio de alto peso bilateral. La Secretaría de Economía ya había estimado un costo anual superior a 350 millones de dólares para los exportadores mexicanos, en un mercado que, según el Consejo Nacional Agropecuario, movía unos 2.000 millones de dólares.

En ese contexto, el gravamen no solo presiona a los productores, sino que vuelve más costosa una cadena comercial profundamente integrada entre México y EE.UU.

El choque también exhibe la dependencia mutua en este mercado. Datos oficiales mexicanos y del Consejo Nacional Agropecuario sostienen que dos de cada tres tomates consumidos en Estados Unidos son cultivados en México y que el país abastece nueve de cada diez tomates que importa su vecino del norte.