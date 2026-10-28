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Mundo
28 de octubre de 2026 - 10:15

México anuncia muerte de jefe del narcotráfico buscado por EE.UU. tras tiroteo en Sinaloa

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Ciudad de México, 28 oct (EFE).- Las autoridades mexicanas informaron de la presunta muerte de Jesús González Peñuelas, alias 'Chuy Peñuelas', uno de los principales operadores del Cártel de Guasave, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, durante un enfrentamiento con militares de la Marina en el noroccidental estado de Sinaloa.

Por EFE
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que González Peñuelas figura entre las dos personas que murieron el lunes durante un operativo en las inmediaciones de Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Sinaloa, aunque la identidad de los fallecidos todavía está pendiente de confirmación pericial.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Marina, los hechos ocurrieron durante acciones de seguimiento y vigilancia, apoyadas en información de inteligencia naval, que permitieron localizar vehículos en los que se desplazaban personas armadas.

Durante el seguimiento, dos hombres descendieron de una camioneta y se internaron en una zona de matorrales, desde donde dispararon contra los militares, quienes repelieron la agresión, según la versión oficial.

Ambos murieron en el enfrentamiento y sus cuerpos quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

Familiares que acudieron ante las autoridades señalaron que los fallecidos podrían ser González Peñuelas y Cesáreo Peñuelas Ruiz, alias ‘El Profe’, identificado por fuentes federales como uno de sus presuntos colaboradores.

La identificación oficial se determinará mediante pruebas genéticas y dactiloscópicas.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron cuatro camionetas con reporte de robo, tres armas largas, tres cargadores y 46 cartuchos, que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

Según fuentes federales, González Peñuelas encabezaba desde principios de siglo una organización dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, marihuana y heroína, y más recientemente habría incursionado en el tráfico de fentanilo.

Su estructura operaba principalmente en Sinaloa y Sonora, con conexiones en la frontera norte y redes de distribución en varios estados estadounidenses, entre ellos California, Texas, Colorado y Washington.

Las autoridades lo identificaban como uno de los principales operadores de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, líder del Cártel de Guasave y uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

Fuentes federales señalaron que la organización de González Peñuelas también mantuvo vínculos con el narcotraficante Rafael Caro Quintero, extraditado el año pasado a Estados Unidos.

El presunto fallecimiento del operador ocurre en medio de los operativos federales contra las organizaciones criminales que actúan en Sinaloa, estado que enfrenta una prolongada ola de violencia desde septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Marina aseguró que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, las instituciones federales mantendrán su presencia operativa en la entidad para combatir a los grupos delictivos y prevenir nuevos hechos de violencia.

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