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Mundo
28 de octubre de 2026 - 14:25

México e India inician negociaciones para un acuerdo comercial preferencial

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Ciudad de México, 28 oct (EFE).- México e India iniciaron formalmente las negociaciones de un Acuerdo de Comercio Preferencial para ampliar el intercambio bilateral, diversificar mercados y favorecer la inversión, informó este miércoles la Secretaría de Economía mexicana.

Por EFE
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Ambos países firmaron los términos de referencia que definen el alcance, las modalidades y la hoja de ruta de las conversaciones, según un comunicado de la dependencia del Gobierno mexicano, aunque no definió fechas para las negociaciones o su posible cierre.

La negociación abarcará el acceso a los mercados de bienes, las reglas de origen, los procedimientos aduaneros, la facilitación del comercio y la solución de diferencias, según detalló Economía.

También incluirá medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio y medidas de defensa comercial.

El proceso da seguimiento al entendimiento alcanzado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro indio, Narendra Modi, durante su encuentro al margen de la cumbre del G7 celebrada en Canadá en junio de 2025.

El anuncio se produjo en el marco de la visita del secretario del Departamento de Comercio de India, Rajesh Agrawal, quien sostuvo reuniones con el subsecretario mexicano de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, representante del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La dependencia mexicana identificó oportunidades en los sectores automotriz, químico, electrónico, farmacéutico, agroalimentario, energético y de minerales críticos, además de dispositivos médicos y manufacturas avanzadas. Todos sectores prioritarios para las autoridades mexicanas.

Según Economía, el eventual acuerdo permitiría ampliar las oportunidades para productos y empresas mexicanas y contribuir a diversificar las cadenas de suministro.

Las delegaciones también analizaron la posibilidad de organizar una misión empresarial mexicana a India durante el primer trimestre de 2027, destinada a facilitar encuentros de negocios e identificar oportunidades comerciales.

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