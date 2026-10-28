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Mundo
28 de octubre de 2026 - 12:05

México invertirá unos 1.340 millones de dólares ante la crisis de agua en Guadalajara

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Ciudad de México, 28 oct (EFE).- Los gobiernos federal de México y del estado de Jalisco (oeste) invertirán conjuntamente unos 25.000 millones de pesos (1.340 millones de dólares) para mejorar el abastecimiento y la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, la segunda más poblada del país, anunció este miércoles la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Por EFE
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Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el Gobierno federal aportará 14.500 millones de pesos (777 millones de dólares), mientras que Jalisco destinará 10.200 millones de pesos (547 millones de dólares).

"La buena noticia es que la inversión conjunta va a evitar endeudamiento y va a permitir que se lleve a cabo esta obra tan importante para la segunda zona metropolitana más poblada del país", afirmó Sheinbaum.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que el acuerdo permitirá atender un problema histórico de cortes de suministro y mala calidad del agua que ha afectado durante generaciones a los habitantes de Guadalajara y sus municipios vecinos.

Lemus subrayó que las obras no supondrán nuevas deudas, privatizaciones ni incrementos en las tarifas del agua.

Guadalajara enfrenta desde hace décadas problemas de abastecimiento y contaminación del agua, agravados por el deterioro de una infraestructura hidráulica que en algunos tramos supera los 70 años de antigüedad.

Parte del suministro procedente del lago de Chapala, una de sus principales fuentes, circula por canales abiertos expuestos a descargas domésticas e industriales, mientras distintas colonias padecen cortes y distribución irregular del servicio.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, explicó que la inversión federal financiará dos nuevos acueductos, cuya construcción comenzará a principios de 2027 y durará aproximadamente dos años.

Según Morales, las obras permitirán incrementar el suministro en 1.200 litros por segundo, equivalente al abastecimiento de medio millón de personas, y mejorar la calidad del agua durante los próximos 30 años.

Por su parte, Jalisco destinará unos 7.500 millones de pesos (402 millones de dólares) a renovar la planta potabilizadora de Miravalle, de unos 70 años de antigüedad.

Lemus explicó que la primera etapa comenzará a funcionar en abril de 2027 y que la totalidad de las obras estará concluida en aproximadamente dos años.

Las autoridades también trabajan en el saneamiento de canales y presas afectados por descargas contaminantes y en la construcción de colectores para proteger el agua procedente de Chapala.

Sheinbaum señaló que se han identificado unas 150 descargas irregulares, de las cuales 80 ya fueron clausuradas.

El proyecto también busca aprovechar plenamente la infraestructura de la presa El Zapotillo, construida durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

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