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Mundo
28 de octubre de 2026 - 13:55

México reconoce repunte de homicidios en Sinaloa y revisa despliegue militar

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Ciudad de México, 28 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este miércoles un incremento de los homicidios en el estado de Sinaloa (noroeste) durante las últimas semanas, y anunció una revisión de los despliegues militares para contener la violencia en la región.

Por EFE
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"Ha habido un incremento de homicidios en Sinaloa en los últimos dos meses y particularmente en las últimas semanas", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum recordó que el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, visitó el martes Sinaloa para reunirse con mandos militares y de la Guardia Nacional y evaluar las acciones de seguridad, incluida la posibilidad de redistribuir efectivos entre distintas zonas.

"Hay todos los análisis de inteligencia de por qué ocurre esto, pero lo que nos interesa es proteger evidentemente a las y los sinaloenses", señaló.

Asimismo, la presidenta añadió que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se encontraba este miércoles en la entidad para revisar las necesidades operativas y las medidas que permitan recuperar la seguridad.

"Estamos ahí para protegerlos y vamos a seguir trabajando", aseguró al ser cuestionada sobre el mensaje que enviaría a los habitantes del estado.

Las declaraciones se producen después de que la Secretaría de Marina informara de la muerte de dos presuntos integrantes del crimen organizado durante un enfrentamiento ocurrido el lunes en el municipio de Sinaloa.

Uno de los fallecidos podría ser Jesús González Peñuelas, alias Chuy Peñuelas, identificado como uno de los principales operadores del Cartel de Guasave y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

Las autoridades mexicanas señalaron que su identidad todavía está pendiente de confirmación mediante pruebas genéticas y dactiloscópicas.

González Peñuelas era buscado por la justicia estadounidense por su presunta participación en el tráfico de metanfetaminas, heroína, cocaína y fentanilo.

En mayo de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra su organización, acusada de introducir drogas en ese país y lavar dinero para el Cartel de Sinaloa.

Al referirse a los operativos de seguridad, Sheinbaum sostuvo que su Gobierno mantiene una estrategia que combina atención a las causas de la violencia, coordinación institucional y labores de inteligencia para actuar contra los grupos criminales.

"Hay momentos en donde se actúa de acuerdo a la inteligencia y la investigación que se tiene y el objetivo es disminuir la violencia y disminuir los delitos en distintos lugares", explicó.

Sinaloa atraviesa una crisis de seguridad desde septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre facciones del Cartel de Sinaloa tras la captura en Estados Unidos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los fundadores de la organización.

Desde entonces, la entidad ha registrado enfrentamientos armados, asesinatos y desapariciones vinculados con la pugna entre grupos criminales, pese al reforzamiento de la presencia de fuerzas federales.

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