Miles de estudiantes indonesios protestan en Yakarta contra la gestión gubernamental

En declaraciones a EFE, el representante estudiantil Rasyid Al-Kautsar cifró en aproximadamente 8.000 el número de participantes en la marcha, entre los movilizados por las organizaciones universitarias y demás sectores de la sociedad civil.

La principal reivindicación de la jornada fue reclamar una respuesta efectiva a los incendios forestales que desde hace meses afectan a Indonesia, especialmente a las islas de Sumatra y Borneo, además de exigir responsabilidades a las empresas del sector del aceite de palma, cuya actividad está estrechamente vinculada a esta crisis por la quema de turberas para su producción.

"Exigimos que esta catástrofe sea declarada desastre nacional", reclamó Rasyid, que atribuyó 1.666 muertes a la humareda tóxica provocada por el fuego y exigió al Gobierno "una respuesta más eficaz ante la emergencia".

En una de las principales zonas comerciales del centro de Yakarta, EFE presenció momentos de tensión entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, que trataban de contener el avance de la multitud, sin que por el momento haya trascendido información sobre heridos o detenciones.

En la convocatoria, el ente organizador, Indonesia Sadar, también criticó la gestión del Ejecutivo en materia social y presentó otras reivindicaciones prioritarias como garantizar el acceso igualitario a los servicios básicos, combatir la corrupción y el abuso de poder y poner fin a la militarización de los espacios públicos.

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Los estudiantes también cuestionaron el programa estrella de Prabowo, un plan de comidas escolares gratuitas dotado con cerca de 19.000 millones de dólares, criticado por los numerosos casos de intoxicación alimentaria registrados en centros educativos y casos de corrupción vinculados a su gestión.

El presidente, un exgeneral acusado de violaciones de derechos humanos en el pasado, abanderó este programa para hacer frente a altos índices de desnutrición y obesidad infantil, una iniciativa que contribuyó a su victoria electoral en 2024 junto con otras medidas consideradas populistas, bajo la promesa de elevar el crecimiento económico hasta el 8 % (frente a alrededor del 5 % actual).

Los manifestantes advirtieron este miércoles que mantendrán las movilizaciones mientras el Gobierno no atienda sus llamados, en una nueva jornada de protestas que da continuidad a la convocatoria de la semana pasada y que revive la ola de movilizaciones de agosto, cuando cientos de personas fueron detenidas.