Ministro: accidente por choque como el de trenes de hoy es "verdaderamente inverosímil"

En una comparecencia ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria (Adif), Puente relató lo ocurrido a primera hora de la mañana cerca de la estación de la población de Urda, en Toledo, y que provocó un choque de dos trenes, uno de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo.

Puente afirmó que a las 8.30 hora local se produjo la caída del sistema de seguridad LZB y, posteriormente, el centro de control de Adif tomó la decisión de reanudar la marcha "con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación Urda".

Esa decisión de reanudar la marcha cuando había un tren todavía parado (el Iryo) se tomó sin fijar una limitación de velocidad. "Esa es la decisión que se toma desde el centro de control y es el origen del accidente", aseguró el ministro.

Detalló que desde Adif se piensa que la caída del LZB provocó la detención de al menos 6 trenes desde las 8.30 horas, pero que a las 8.36 horas se dio la autorización al maquinista de retomar la marcha del Ave, que recorrió unos 25 kilómetros hasta las 8.53 horas, cuando se produjo el accidente al embestir al Iryo que estaba parado en la vía.

El Ave, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad sureña de Sevilla cuando alcanzó al Iryo, con 174 personas a bordo (incluido un bebé).

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Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) interrogan al operario del centro de control que regulaba el tráfico de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el momento en el que se produjo el accidente.

Así lo indicaron a EFE fuentes próximas a la investigación, que precisaron que los especialistas de la Guardia Civil están auxiliando a los técnicos de la CIAF, encargados de las pesquisas para dilucidar las causas del trágico accidente.