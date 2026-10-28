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Mundo
28 de octubre de 2026 - 07:20

'Número cero', el libro sobre Bob Dylan que busca descifrar al "hombre invisible"

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Sevilla (España), 28 oct (EFE).- El poeta y novelista español Eduardo Jordá publica un libro sobre el cantante estadounidense Bob Dylan, titulado 'Número Cero' (Libros del Asteroide), en el que busca descifrar al que califica de "hombre invisible" porque hay una obsesión en él de "mantenerse a salvo de toda sobreexposición pública".

Por EFE
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En declaraciones a EFE, Jordá cuenta la anécdota entre Dylan y el cantante canadiense Leonard Cohen cuando iban en un automóvil y sonó en la radio 'Just Like a Woman'.

En ese momento, Cohen dijo: “Bob, eres el número uno”, a lo que Dylan respondió: “No, Leonard: tú eres el número uno. Yo soy el número cero”.

Para el autor, "lo más raro de Dylan es Robert Allen Zimmerman, ese hombre invisible que nació en un pueblo de Minnesota y del que no sabemos absolutamente nada", en alusión a su nombre real.

"En 'Like a Rolling Stone' tiene un verso que dice: 'Ahora eres invisible y ahora ya no tienes nada que ocultar'. Ese sería el ideal de vida de Dylan, a pesar de que no puede parar de actuar y de publicar discos. Es la tensión irresoluble entre la obsesión por ser invisible y la obsesión contraria por atrapar la atención del gran público lo que define su vida y su obra", resume Jordá.

El escritor define el libro como "un experimento 'dylaniano' que combina ensayo, biografía, ficción, poesía e investigación sobre la creación artística, todo a la vez y en solo cien páginas.

Lo más fascinante del personaje, según el autor español, es su música y sus letras y sus canciones. "Cómo va mutando, cómo va escurriéndose de todo lo previsible que pueda haber en su obra, y cómo se atreve a hacer lo que sabe que va a decepcionar a los seguidores más entregados".

A Jordá no le caben dudas sobre los merecimientos de Dylan para ganar el Nobel de Literatura en 2016: "Absolutamente. Y más aún si pensamos que Dylan no es un solo poeta, sino múltiples poetas distintos que conviven en la misma personalidad creativa".

El poeta comprometido de su primera época, explica, el poeta 'beatnik' que crea un surrealismo a su medida en la fase eléctrica, y el poeta que canta la dulzura de la vida retirada en el campo.

Después de haber leído cuanto se ha publicado sobre Dylan, Jordá duda sobre cuál sea el principal rasgo de su carácter: "Es imposible saberlo... Llegas a la conclusión de que es una especie de Odiseo del siglo XX, el hombre 'polytropos' de los mil rostros y mil giros y mil viajes y mil mentiras que anda errante por el mundo".

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