Obama, líderes demócratas y organizaciones latinas lamentan la muerte de Dolores Huerta

"Dolores Huerta fue una heroína para mi", dijo Obama en su cuenta de X acompañado de fotos junto a la activista que recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del demócrata.

El expresidente (2009-2017) recordó en un extenso mensaje que Huerta desafió todos los obstáculos para cofundar la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas en 1962, que después derivó en la UFW.

"Dolores dedicó el resto de su vida a luchar por las comunidades marginadas, incluso mientras ella enfrentaba sexismo y abusos", recordó el exmandatario sobre las revelaciones de que había sufrido abusos sexuales por parte de su compañero de lucha César Chávez en los años sesenta, fruto de los cuales nacieron dos de sus hijos.

Obama destacó que Huerta fue la creadora del eslogan'¡Sí, se puede!', que él usó en su campaña presidencial.

"Con demasiada frecuencia se me atribuye a mi. Pero como suele ocurrir, Dolores llegó primero", explicó.

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A las expresiones de condolencia también se unió la exvicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris, quien dijo en un mensaje en redes sociales que Huerta "fue un motor de cambio" en California y en todo el país.

"Tuve la fortuna de conocer a Dolores durante muchos años y me siento orgullosa de haber trabajado junto a mi querida amiga en defensa de las familias trabajadoras y los derechos de los inmigrantes. Siempre estaré agradecida por su apoyo y su amistad", añadió la exvicepresidenta.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, fue uno de los primeros en presentar sus respetos por el fallecimiento de la líder.

En declaraciones a la prensa en Los Ángeles dijo que precisamente este miércoles iba a intentar ir a verla.

"Ha sido una presencia constante en nuestras vidas; tenía una energía tan arrolladora que parecía que nunca se iba a apagar", destacó el gobernador sobre la activista, incorporada al Salón Nacional de la Fama de las Mujeres, institución que la describe en su página web como "una de las líderes del movimiento laboral más poderosas y respetadas del siglo".

Newsom agregó que la lucha de Huerta, madre de 13 hijos, se extendió más allá de los trabajadores agrícolas, pues defendió causas relacionadas con las mujeres, los inmigrantes y las minorías, además de apoyar a organizaciones y personas: “Es una leyenda… y la vamos a extrañar”.

En ese sentido, la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi, una de las figuras más influyentes del Partido Demócrata, dijo que Dolores Huerta "fue una querida amiga” cuyo grito de lucha, '¡Sí, se puede!', inspiró a generaciones de estadounidenses a creer en el poder de la acción colectiva.

El exsecretario de Salud de EE.UU. y candidato líder a la gobernación de California, Xavier Becerra, resaltó que la activista nunca dejó que se olvidaran las raíces humildes de donde venía: "Adiós Dolores. Estabas en todas partes. Lo hacías todo, y lo hiciste con ganas y de corazón", añadió.

Por su parte, el Caucus Hispano del Congreso (CHC) honró sus contribuciones históricas: "Dolores, tu legado es nuestra responsabilidad. Tu lucha continúa a través de todos nosotros, que creemos en un futuro mejor".

Igualmente, el UFW se declaró de luto. Su presidenta, Teresa Romero, expresó un profundo agradecimiento por la lucha de la activista, nacida en Nuevo México en 1930, y aseguró que el trabajo de Huerta sigue siendo tan importante “hoy como siempre” y “continúa vigente” gracias a su ejemplo y a la inspiración que ha dejado.

"Lo que más cerca llevamos en el corazón es que ella ayudó a fundar y dirigir el primer y más grande sindicato de trabajadores agrícolas de la historia de Estados Unidos", indicó la sindicalista.

Asimismo, decenas de organizaciones defensoras de los derechos de los latinos, de los votantes y de los inmigrantes, como LULAC (Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos), también se unieron a la celebración del legado de Huerta, con la promesa de que "no se rendirán" y continuarán su lucha.

"Se la recordará no solo por sus heroicas gestas dentro del movimiento laboral, sino también por el camino que abrió para las personas de mi generación y para las generaciones venideras", dijo en un comunicado María Teresa Kumar, cofundadora de Voto Latino.