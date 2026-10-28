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Mundo
28 de octubre de 2026 - 04:40

Omán, antiguo mediador clave, llama a Estados Unidos e Israel a "dejar en paz a Irán"

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El Cairo, 28 oct (EFE).- Omán, que actuó como mediador clave entre Irán y Estados Unidos (EE.UU) antes de que este país e Israel iniciasen la guerra contra la República Islámica en febrero, insta a que ambos "dejen en paz" al país persa, en tanto llamó a un marco de cooperación entre Teherán y sus vecinos árabes aliados de Washington.

Por EFE
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"Dejen en paz a Irán", dijo el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, en una entrevista al programa informativo británico Channel 4 News, en la que consideró que ya no existe porqué volver a atacar a la República Islámica, al considerar que ya no existe un pretexto para hacerlo.

"Hablando con franqueza, ¿qué es lo que realmente se espera ahora de Irán?", se preguntó antes de sostener que "según entiendo de parte de los estadounidenses, las instalaciones (nucleares) han sido bombardeadas, y todo ha sido eliminado".

Al Busaidi se refería así a las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de reanudar los bombardeos contra Irán para acabar con sus programas nuclear y de misiles y obligarlo a levantar las restricciones que impone sobre la navegación en el estrecho de Ormuz.

En este sentido, instó a que tras las elecciones en EE.UU. e Israel esos dos países "vuelvan a la mesa de negociación" con Teherán.

"Vivimos en un mundo moderno y la gente desea vivir en paz, y creo que la verdad es decir (a Washington) que el camino de la destrucción y la guerra no es una cosa a la que aspiran los pueblos", recalcó.

Afirmando que esa es la "opinión de la mayoría", y que la guerra, que EE.UU. e Israel iniciaron en febrero contra Irán "nos ha traído destrucción y odio".

En este contexto, instó a que los socios de su país del CCG -Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin- "deben decir a EE.UU. la verdad (...) que es que hay necesidad de que las cosas se resuelvan de forma pacífica, en una manera civilizada".

El jefe de la diplomacia omaní insistió en que el gobierno que resulte elegido en las elecciones israelíes "deje de amenazar a Irán" y "se centre en la construcción de una resolución justa a la causa palestina" que "es el problema central" de Oriente Medio.

Por otro lado, volvió a llamar a un acuerdo marco de "no agresión" y cooperación sobre la seguridad del golfo Pérsico, que incluya a Irán, y llamó a que juntos "construyan un futuro para nosotros que esperemos que apoyen nuestros amigos y aliados".

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