ONG en Centroamérica alertan ante CIDH aumento de discursos de odio difusos contra LGTBIQ+

"Sí hay discursos de odio específicos, incluso emitidos por figuras como presidentes o ministros, que afectan directamente a nuestras poblaciones al dar un mensaje a la sociedad de permiso para seguir discriminando, victimizando y agrediendo", dijo a EFE la directora de la organización costarricense Mulabi Latino, espacio latinoamericano de sexualidades y derechos, Natasha Jímenez Mata.

Durante la audiencia 'Situación de las personas LGBTIQ+ en Centroamérica', celebrada en Panamá en el marco del 197 período de sesiones de la CIDH, un consorcio de cuatro organizaciones de la región en pro de los derechos igualitarios mostró resultados de dos estudios sobre la situación de esa población y los discursos de odio.

"Uno de los grandes descubrimientos es que a veces no sabemos qué puede ser realmente un discurso de odio. Confundimos, tal vez, por el afán de la libertad de expresión algo que pueda decir cualquier persona, pero no sabemos el alcance o (que) pueda dañar a una población en particular", detalló Jímenez Mata.

Las narrativas contra la comunidad LGTBIQ+ "alimentan la estigmatización, profundizan la polarización social y pueden además contribuir a actos de violencia, exclusión y discriminización", según explicó Montserrat Solano, representante de la ONU, durante su intervención en la audiencia.

Al no existir "claridad" sobre la definición de discursos ni crímenes de odio, hay un vacío de datos oficiales para contabilizar las muertes por este tipo de crímenes en Centroamérica, alertó a EFE Xiomara Rodríguez, de la organización salvadoreña Terra Nuova Centroamerica.

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"Los estados no lo contabilizan así. Son más bien las organizaciones sociales las que dan seguimiento a las muertes de odio en los distintos países", especificó.

Además de ello, las organizaciones expusieron con datos la situación del colectivo LGTBIQ+ en Centroamérica con falta de acceso a la educación y salud, principalmente, con índices graves de discriminación, con el fin de que a futuro puedan usarse para crear políticas públicas.

A falta de datos estatales, esa coalición de ONG exhibió que el 47,7 % de la población LGTBIQ+ encuestada (unas 800 personas) en Centroamérica sufrió discriminación en los centros de salud por parte de doctores, y el 36,9 % por enfermeras, lo que afectó su salud mental teniendo que ser atendidos por organizaciones de la sociedad civil.

Sucede algo similar en la educación: el 57 % de los encuestados sufrió violencia o discriminación en centros educativos, siendo peor entre la población transexual (42,9 %) y los hombres homosexuales (27,8 %), según ese estudio en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.