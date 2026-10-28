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Mundo
28 de octubre de 2026 - 16:15

Otros cinco políticos republicanos en Texas muestran apoyo a candidato demócrata al Senado

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Austin (EE.UU.), 28 oct (EFE).- Un grupo de cinco políticos republicanos que ocuparon cargos públicos en Texas se unieron este miércoles a la campaña del candidato demócrata al Senado, James Talarico, en un video publicado en redes sociales.

Por EFE
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Los políticos, entre ellos tres exlegisladores estatales, un exjuez del condado de Tarrant y un exalcalde de un suburbio de Dallas, participaron en un anuncio de campaña en el que critican al rival de Talarico, el actual fiscal general de Texas, Ken Paxton.

"Es el político más corrupto que Texas ha visto nunca", dijo en el video Glen Whitley, quien fue juez del condado de Tarrant, en al área de Dallas-Forth Worth entre 2007 y 2022.

La decisión de Trump de respaldar a Paxton frente al senador John Cornyn en las primarias republicanas recibió amplias críticas por parte de legisladores y estrategas del partido.

El condado donde Whitley ejerció como servidor público es una de las zonas más disputadas en Texas en estas elecciones, a celebrarse el próximo 3 de noviembre, ya que, debido a la cantidad y diversidad de sus votantes, es visto por analistas políticos como un indicador del rumbo de las elecciones en todo el estado.

Whitley aseguró en el video de campaña de Talarico que le "avergüenza que Paxton esté en la papeleta electoral".

El anuncio incluye testimonios similares de Todd Smith, Bennett Ratliff y Alan Steelman, exlegisladores estatales, al igual que Rusell Thomas, exalcalde de Ennis, Texas.

Este video llega una semana después de que otras dos voces republicanas en Texas, Neil Bush, hijo del expresidente George H.W. Bush (1989-1993) y hermano del también expresidente George W. Bush (2001-2009), y Wayne Thorburn, exdirector ejecutivo del Partido Republicano de Texas, se desmarcaran también públicamente del candidato de su partido.

Paxton, quien fue elegido en 2014 como fiscal general, tiene un largo historial de denuncias de corrupción en su contra.

En 2015, un gran jurado del condado de Collin lo acusó formalmente de fraude bursátil, un caso que se cerró en 2024 con un acuerdo de intervención previa al juicio, sin que Paxton se declarara culpable.

Además, el Departamento de Justicia lo investigó por denuncias de corrupción y abuso de poder. Las pesquisas no derivaron en cargos y se cerraron en las últimas semanas del Gobierno de Joe Biden (2021-2025).

La contienda por el escaño de Texas en el Senado, un cargo para el que el estado no elige a un demócrata desde 1988, se ha convertido en una de las más importantes de este ciclo electoral.

En conjunto, en la carrera se han gastado más de 500 millones de dólares en anuncios, según datos de la firma AdImpact recogidos por medios estadounidenses.

Las encuestas, que durante semanas mostraron a Talarico por delante de Paxton por unos pocos puntos porcentuales, han ido estrechando el margen en los últimos días y ahora sitúan al demócrata 1,8 puntos por encima del fiscal general, según el agregador RealClearPolitics.

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