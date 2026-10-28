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Mundo
28 de octubre de 2026 - 13:55

Países árabes se solidarizan con España tras el accidente ferroviario

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El Cairo, 28 oct (EFE).- Diversos países árabes expresaron este miércoles sus "sinceras condolencias" y su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, en el que al menos 68 personas perdieron la vida tras la colisión de dos trenes de alta velocidad.

Por EFE
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Egipto, a través de su Ministerio de Exteriores, manifestó en un comunicado su "profundo pesar" y "plena solidaridad con el reino de España ante este doloroso suceso", trasladando sus condolencias a los familiares de las víctimas y compartiendo el duelo del pueblo español.

A estas muestras de apoyo se sumó Arabia Saudí, cuyo jefe de la diplomacia, Faisal bin Farhan, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo español, José Manuel Albares, para transmitirle el pésame del reino árabe, manifestar su respaldo a los fallecidos y desear una pronta mejoría a los heridos.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores jordano expresó sus "más sentidas condolencias" por las víctimas del siniestro a través de su portavoz oficial, el embajador Fuad Mayali, quien reafirmó el respaldo y la solidaridad del Reino con España y deseó una pronta recuperación a los heridos.

Asimismo, el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, envió un mensaje de condolencias y solidaridad al rey Felipe VI en el que expresó su profundo pesar al monarca, a las familias de los fallecidos y al pueblo de España, además de desear una pronta recuperación a los heridos, según informó la agencia oficial omaní ONA.

Desde Irak, la oficina de prensa del primer ministro Ali al Zaidi transmitió su apoyo total al Gobierno y al pueblo español ante la tragedia, enviando un mensaje de pésame y afecto a las familias afectadas.

El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda entre un Ave de Renfe y un Iryo, según informaron a EFE fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En total, en ambos convoyes viajaban 544 personas.

El Ave, con 378 pasajeros, circulaba hacia Sevilla cuando embistió al Iryo, con 174 ocupantes (incluido un bebé) y que, al parecer, se encontraba detenido en la vía.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Transporte, el impacto provocó el descarrilamiento de dos vagones de este último tren y su caída por un terraplén.

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