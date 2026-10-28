Panamá impulsa la Ley del Artista, un "hito" en el marco de una iniciativa piloto regional

Para avanzar en la futura Ley del Artista y Trabajador de la Cultura, este miércoles concluyen tres días de mesas de trabajo organizadas por el Ministerio de Cultura, con el acompañamiento técnico de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, agradeció al inicio de las jornadas a la OEI y otros aliados su respaldo a la hora de forjar "los cimientos de este hito".

"Convertiremos estas mesas de trabajo en el motor de una legislación histórica que dignifique el trabajo cultural y siente las bases de un ecosistema creativo", dijo la ministra, que lamentó que “durante décadas", como Estado, se arrastró "una deuda histórica con las personas artistas y las trabajadoras y trabajadores de la cultura”.

Herrera destacó que la iniciativa contempla derechos laborales adaptados a la naturaleza del trabajo artístico, protección social, incentivos fiscales y garantías para el reconocimiento de la autoría.

“Es hora de que el país responda a esa entrega con garantías reales”, agregó la ministra, quien resaltó la contribución social y económica de la cultura al desarrollo de Panamá.

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Panamá fue seleccionado por la OEI como uno de los países piloto de Iberoamérica para desarrollar esta iniciativa, que toma como referencia la Carta de la Persona Artista y Trabajadora de la Cultura en Iberoamérica y cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Ministerio de Cultura de España y la Unesco.

Enrique Noel, consultor de la OEI, explicó que las reuniones presenciales forman parte de una hoja de ruta que busca definir las regulaciones que deberán incorporarse a los artículos de la futura ley.

“Hay toda una hoja de ruta en la que hoy apenas nos estamos reuniendo presencialmente con diversas entidades”, indicó Noel, quien mencionó entre ellas a los ministerios de Trabajo, Salud, Desarrollo Social y Educación, así como al Viceministerio de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno y otras instituciones.

La agenda incluye encuentros con representantes estatales y de los distintos sectores artísticos para incorporar sus propuestas al futuro marco legal.

“Esta ley no solamente abrazará a los intérpretes y creadores, sino también a los artesanos, a todos los que trabajamos y a los gestores culturales que están ahí involucrados”, señaló Katherine Bucktron, directora nacional de Derechos Culturales y Ciudadanía del Ministerio de Cultura.