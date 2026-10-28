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Mundo
28 de octubre de 2026 - 16:25

Parlamento de Portugal da luz verde al presupuesto de 2027 gracias a abstención socialista

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Lisboa, 28 oct (EFE).- El Parlamento de Portugal dio este miércoles luz verde a la propuesta de presupuesto para 2027 del Gobierno gracias a la abstención del Partido Socialista (PS), y ahora pasará a ser debatida en comisión parlamentaria antes de volver al hemiciclo para su votación final.

Por EFE
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Tal y como habían anunciado los partidos con representación parlamentaria, votaron en contra el ultraderechista Chega -segunda fuerza en el Parlamento-, Iniciativa Liberal (IL), el ecologista Livre, el Partido Comunista Portugués (PCP) y Bloco de Esquerda (BE); y votaron a favor los partidos que conforman la alianza del Gobierno, PSD y CDS-PP.

Por su parte, el Partido Socialista (PS), el animalista PAN y el regionalista JPP se abstuvieron, permitiendo que el proyecto siga el trámite parlamentario.

La crisis de la vivienda y las protestas por las dificultades para acceder a una casa han centrado buena parte del debate parlamentario de los presupuestos, con acusaciones cruzadas entre los partidos sobre en quién recae la responsabilidad de la situación actual.

De hecho, durante el cierre del debate, el PSD, partido del primer ministro, Luís Montenegro, afeó a los socialistas haber acompañado algunas de las protestas y alertó que espera "responsabilidad" por parte de los partidos para con esta propuesta de presupuestos.

"El voto que hoy den aquí al Gobierno y al Presupuesto del Estado significa que todos los diputados por igual —tanto los que voten en contra como los que lo aprueben— tienen la responsabilidad de aceptar la estrategia que se recoge en esta propuesta. Tienen la responsabilidad de no tergiversar el presupuesto y, más aún, tienen la responsabilidad de no sobrecargar a las generaciones futuras con más gasto y menos ingresos", dijo el portavoz del grupo parlamentario, Hugo Soares.

Por su parte, el líder de Chega, André Ventura, dijo que espera que en el debate en comisiones el Gobierno tenga "una actitud más abierta a aceptar cambios que contribuyan a que el coste de la vida no suponga una carga tan pesada para el bolsillo de los ciudadanos y que se resuelva uno de los principales problemas que tenemos, que es la vivienda".

En cuanto al líder del PS, José Luís Carneiro, adelantó que presentarán una propuesta para incluir en los presupuestos para que no haya "aumento de los ingresos fiscales a costa de los sacrificios de los portugueses".

El proyecto presupuestario prevé para 2027 un crecimiento del 2,1 %, una inflación del 2,3 %, un superávit público del 0,1 % del PIB y una reducción de la deuda al 84,5 %.

A partir del jueves comparecerán ante la Comisión de Presupuestos, Finanzas y Administración Pública los ministros de estas respectivas carteras, así como instituciones y organismos como el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Finanzas Públicas.

Las comparecencias finalizarán el 6 de noviembre, fecha límite para que los partidos presenten propuestas de enmienda al presupuesto.

Tras el debate por artículos, la votación final global está prevista para el 24 de noviembre.

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