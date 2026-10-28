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Mundo
28 de octubre de 2026 - 09:55

Peligran las elecciones en Sudán del Sur por la falta de censo y la fractura política

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Yuba, 28 oct (EFE).- Las primeras elecciones generales de Sudán del Sur desde su independencia, convocadas para el próximo 22 de diciembre, corren serio peligro ante la falta de un censo electoral, la escasez de fondos, las tensiones sobre la seguridad y una creciente fractura política, advirtió este miércoles el organismo encargado de supervisar el acuerdo de paz de 2018.

Por EFE
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En su informe trimestral, la Comisión Conjunta de Seguimiento y Evaluación Reconstituida (RJMEC) constató que, pese a la determinación del Gobierno por mantener la fecha en el calendario, persisten "importantes retos políticos, operativos, financieros y de seguridad" sin resolver.

El dato más crítico revelado por los supervisores es la inexistencia total de un padrón electoral a finales de septiembre, lo que somete a la Comisión Electoral Nacional a una "presión enorme" y a una carrera a contrarreloj para culminar los preparativos básicos.

Aunque las autoridades electorales ya han comenzado a capacitar a sus trabajadores e informar a la ciudadanía, el proceso sigue lastrado por la falta de recursos y de infraestructura, según este organismo.

A las carencias logísticas se suma una grave fractura política: mientras el presidente Salva Kiir presiona para celebrar los comicios a toda costa, la principal oposición, vinculada al ex vicepresidente Riek Machar, tilda la convocatoria de maniobra unilateral sin garantías.

El clima institucional terminó de fracturarse el pasado 22 de septiembre, cuando Kiir disolvió de golpe el Gobierno de transición y el Parlamento para nombrar un gabinete provisional, un paso que la RJMEC denunció como una violación directa del pacto de paz de 2018.

Para allanar la cita, el Ejecutivo ya había modificado en julio el acuerdo, para suprimir como requisitos previos tanto la redacción de una Constitución definitiva como el censo poblacional.

El recelo interno coincide con las alertas de la comunidad internacional: tanto la ONU como la Unión Europea han reclamado un proceso verdaderamente inclusivo, y Naciones Unidas ha advertido expresamente de que unos comicios forzados y sin consenso podrían reactivar la violencia armada que aún castiga varias regiones del país.

Esta votación está concebida en teoría como el hito final para cerrar la interminable transición surgida de la sangrienta guerra civil desatada en 2013, dos años después de que Sudán del Sur lograra su independencia de su vecino del norte.

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