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Mundo
28 de octubre de 2026 - 12:25

Perú condecora al embajador de Ecuador por su contribución a la cooperación mutua

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Lima, 28 oct (EFE).- El canciller de Perú, Carlos Espá, condecoró al embajador de Ecuador en el país, Galo Yépez Holguín, con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz por contribuir al fortalecimiento de la amistad y cooperación mutuas, al finalizar su misión diplomática en la nación andina, informó este miércoles el ministerio de Relaciones Exteriores.

Por EFE
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La ceremonia celebrada el martes en el Palacio de Torre Tagle, en Lima, fue encabezada por Espá, quien destacó las cualidades personales y profesionales de Yépez y resaltó "su permanente disposición al diálogo y su compromiso con una relación bilateral sustentada en la confianza mutua y la buena vecindad".

Igualmente, el canciller peruano subrayó la contribución del saliente embajador al fortalecimiento del diálogo político al más alto nivel, reflejada en la realización de las últimas cuatro ediciones de los Encuentros Presidenciales y Gabinetes Binacionales, así como su impulso a la integración fronteriza, la cooperación en materia de seguridad y el acercamiento cultural entre ambos pueblos.

Espá también remarcó la importancia de profundizar la cooperación frente a desafíos compartidos como la delincuencia organizada transnacional, el fenómeno climático El Niño y la gestión de los recursos hídricos transfronterizos.

El ministro de Exteriores expresó su reconocimiento y gratitud a Yépez y reafirmó el interés del Estado peruano por promover una relación de amistad, integración y cooperación orientada al bienestar de sus ciudadanos.

El pasado 20 de octubre, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visitó Lima para reunirse con la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, en el marco de un nuevo Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional, al cabo de los cuales acordaron reforzar un plan de acción contra la delincuencia organizada transnacional y tomar medidas conjuntas contra los efectos más dañinos del fenómeno El Niño, entre otros temas de interés bilateral.

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