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Mundo
28 de octubre de 2026 - 22:55

Perú le presenta a una misión empresarial mexicana oportunidades de inversión y negocios

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Lima, 28 oct (EFE).- Perú le presentó a una misión de empresarios mexicanos las nuevas oportunidades de inversión y negocios que ofrece en sectores estratégicos como infraestructura, energía, transporte, agroindustria, turismo y tecnología, informó este miércoles la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

Por EFE
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La agencia señaló que su equipo técnico se reunió con la Misión Empresarial México-Perú 2026 "para intercambiar perspectivas e identificar oportunidades de inversión y negocios entre ambos países".

Proinversión detalló que la delegación mexicana estuvo integrada por representantes de empresas y gremios de sectores como infraestructura, transporte, energía, agroindustria, turismo, comercio exterior y tecnología, "interesados en explorar oportunidades de expansión y alianzas en el mercado peruano".

Además, los empresarios mexicanos buscan conocer las condiciones y mecanismos que ofrece el país andino para impulsar nuevos proyectos y facilitar la llegada de inversiones, afirmó la agencia.

Al respecto, la gerente general de Proinversión, Mirtha Rázuri, sostuvo que la agencia impulsa "una visión integral" que articula las asociaciones público-privadas (APP), el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y una Ventanilla Única para el Inversionista, "con el propósito de facilitar los procesos y fortalecer la confianza de quienes apuestan por el Perú".

"Esta labor acompaña la meta de movilizar 10.000 millones de dólares anuales en inversiones durante los próximos cinco años", sostuvo la gerente.

Por su parte, el director de la Dirección de Servicios al Inversionista (DSI) de Proinversión, Edgar Patilo, anunció que la agencia está desarrollando la plataforma Peru OneDesk, un único punto de contacto para ordenar los requerimientos de los inversores, hacer seguimiento a cada caso y articular las respuestas con las entidades públicas competentes.

"La lógica es integrar información, promoción, acompañamiento e inteligencia alrededor de un mismo objetivo: que una oportunidad pueda avanzar desde el interés inicial hasta convertirse en inversión, y que esa inversión tenga condiciones para permanecer y crecer en país", concluyó Patilo.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que la reunión con la misión de empresarios mexicanos se celebró en su sede, donde los visitantes manifestaron su interés por invertir y ampliar negocios en sectores estratégicos en Perú.

En ese sentido, el presidente de la CCL, Raúl Barrios, aseguró que "Perú tiene una gran oportunidad para atraer inversiones durante los próximos cinco años" y que su desafío "es aprovechar este momento, fortalecer la confianza empresarial y convertir ese potencial en más inversión, empleo y desarrollo".

La CCL destacó que en la delegación participo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Vicente Gutiérrez, quien resaltó "la importancia de transformar estos acercamientos en negocios e inversiones concretas".

Durante el encuentro también se destacaron las ventajas del marco jurídico peruano y el potencial del mecanismo de Obras por Impuestos para canalizar inversiones privadas hacia proyectos de infraestructura y desarrollo social.

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